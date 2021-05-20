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Продюсер Повалий – о секс-скандале Лорак с Меладзе: Это же не было изнасилование?

Сегодня, 20:01

Продюсер и супруг Таисии Повалий считает, что подобные предложения личного характера имеют место быть не только в шоу-бизнесе. Однако, по мнению продюсера, от любого предложения можно отказаться

Продюсер Таисии Повалий о скандале Ани Лорак и Кости Меладзе
Продюсер Таисии Повалий о скандале Ани Лорак и Кости Меладзе
Фото: instagram.com/lihuta_love_povaliy

Продюсер Таисии Повалий Игорь Лихута отреагировал на скандал с Ани Лорак, которая недавно намекнула на интимные предложения Константина. Эта новость вызвала настоящую сенсацию среди звезд, а Оля Полякова и экс-солистка "ВИА Гры" даже подтвердили харрасмент со стороны продюсера. Однако Игорь Лихута считает, что произошедшее – личное дело Лорак и Меладзе.

В эфире программы "Позаочі", которая была опубликована на YouTube-канале "Интера", продюсер Таисии Повалий сказал, что от предложений всегда можно отказаться.

"Тут, собственно, ситуация какая... Это же не было изнасилование? Я не сомневаюсь, что Ани Лорак большая артистка, я к ней отношусь с уважением, но если есть предложение – предложение – то ты вправе отказаться и идти другой дорогой. Это их личные взаимоотношения – между Каролиной, Ани Лорак и Константином Меладзе. И только им двоим решать", – сказал Игорь Лихута.

Но, по мнению продюсера Повалий, подобное может встретиться во всех сферах, не только в шоу-бизнесе.

"Говорить, что это характерно только для шоу-бизнеса, я бы не стал. В любом бизнесе есть грязь, преступления", – заявил продюсер.

При этом Игорь признался, что даже его супруге Таисии Повалий поступали подобные предложения, но от кого именно – раскрывать он не хочет. Однако, как отметил Игорь, он всегда был рядом, ведь он является ее продюсером.

Напомним, что несколько дней назад Ани Лорак попросила оставить Меладзе в покое.

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Источник: instagram.com/lihuta_love_povaliy
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