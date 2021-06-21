Принцу Вільяму – 39. Ми порівняли фото герцога Кембриджського тоді і зараз
21 червня старший брат принца Гаррі відзначає день народження. Дивіться, як Вільям виглядав у дитинстві
Сьогодні, 21 червня, принц Вільям святкує день народження. Герцогу Кембріджському виповнюється 39 років. Ми вже публікували несподівані факти про онука королеви, а в цьому матеріалі пропонуємо поглянути, як змінювався Вільям з роками і згадати його біографію.
Принц Вільям – старший онук королеви Єлизавети і другий після свого батька в черзі до британського престолу. Його батьки – принц Уельський Чарльз і принцеса Діана.
З 1990 по 1995 рік Вільям навчався в школі-пансіоні Ладгроув в Беркширі, де був капітаном хокейної команди і команди з регбі. З дитинства він захоплювався плаванням, добре грав у футбол і баскетбол.
Після школи Вільям вступив до знаменитого Ітонського коледжу, де вивчав географію, біологію та історію мистецтв. Закінчивши його він багато подорожував, відвідав Чилі, побував в країнах Африки.
У травні 2006 принц Вільям вступив до Королівської Військової Академії Сендхерст. Він отримав офіцерське звання в грудні 2006 року і приєднався до Королівської кавалерії в якості Другого лейтенанта.
16 листопада 2010 року було оголошено про заручини принца Вільяма і його давньої подруги Кейт Міддлтон, з якою вони разом вчилися в коледжі.
Весілля принца Вільяма і Кетрін Міддлтон відбулося 29 квітня 2011 року в лондонській Соборнії церкві Святого Петра в Вестмінстерському абатстві. В день весілля королева Великобританії Єлизавета II присвоїла онукові титул герцога Кембриджського.
Кейт і Вільям виховують трьох дітей: Джорджа, Шарлотту та Луї.
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