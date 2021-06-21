Принцу Вільяму – 39. Ми порівняли фото герцога Кембриджського тоді і зараз

21 червня старший брат принца Гаррі відзначає день народження. Дивіться, як Вільям виглядав у дитинстві

Як принц Вільям виглядав в дитинстві і як він виглядає зараз Фото: Сьогодні

Сьогодні, 21 червня, принц Вільям святкує день народження. Герцогу Кембріджському виповнюється 39 років. Ми вже публікували несподівані факти про онука королеви, а в цьому матеріалі пропонуємо поглянути, як змінювався Вільям з роками і згадати його біографію.

Принц Вільям – старший онук королеви Єлизавети і другий після свого батька в черзі до британського престолу. Його батьки – принц Уельський Чарльз і принцеса Діана.

Маленький принц Вільям Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

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Принцеса Діана, принц Гарі і принц Вільям Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

З 1990 по 1995 рік Вільям навчався в школі-пансіоні Ладгроув в Беркширі, де був капітаном хокейної команди і команди з регбі. З дитинства він захоплювався плаванням, добре грав у футбол і баскетбол.

Архівне фото принца Вільяма Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Після школи Вільям вступив до знаменитого Ітонського коледжу, де вивчав географію, біологію та історію мистецтв. Закінчивши його він багато подорожував, відвідав Чилі, побував в країнах Африки.

Принц Вільям в юності Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

У травні 2006 принц Вільям вступив до Королівської Військової Академії Сендхерст. Він отримав офіцерське звання в грудні 2006 року і приєднався до Королівської кавалерії в якості Другого лейтенанта.

Як принц Вільям виглядав в молодості Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

16 листопада 2010 року було оголошено про заручини принца Вільяма і його давньої подруги Кейт Міддлтон, з якою вони разом вчилися в коледжі.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на своєму весіллі Фото: Getty Images

Весілля принца Вільяма і Кетрін Міддлтон відбулося 29 квітня 2011 року в лондонській Соборнії церкві Святого Петра в Вестмінстерському абатстві. В день весілля королева Великобританії Єлизавета II присвоїла онукові титул герцога Кембриджського.

Кейт і Вільям виховують трьох дітей: Джорджа, Шарлотту та Луї.

Герцог Кембриджський зі спадкоємцями Фото: instagram.com/kensingtonroyal

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