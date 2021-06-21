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Принцу Уильяму – 39. Мы сравнили фото герцога Кембриджского тогда и сейчас

Сегодня, 17:35

21 июня старший брат принца Гарри отмечает день рождения. Смотрите, как Уильям выглядел в детстве

Как принц Уильям выглядел в детстве и как он выглядит сейчас
Как принц Уильям выглядел в детстве и как он выглядит сейчас
Фото: Сегодня

Сегодня, 21 июня, принц Уильям празднует день рождения. Герцогу Кембриджскому исполняется 39 лет. Мы уже публиковали неожиданные факты о внуке королевы, а в этом материале предлагаем взглянуть, как менялся Уильям с годами и вспомнить его биографию.

Принц Уильям – старший внук королевы Елизаветы и второй после своего отца в очереди к британскому престолу. Его родители – принц Уэльский Чарльз и принцесса Диана.

Маленький принц Уильям
Маленький принц Уильям
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

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Принцесса Диана, принц Гарри и принц Уильям
Принцесса Диана, принц Гарри и принц Уильям
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

С 1990 по 1995 год Уильям учился в школе-пансионе Ладгроув в Беркшире, где был капитаном хоккейной команды и команды по регби. С детства он увлекался плаванием, хорошо играл в футбол и баскетбол.

Архивное фото принца Уильяма
Архивное фото принца Уильяма
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

После школы Уильям поступил в знаменитый Итонский колледж, где изучал географию, биологию и историю искусств. Окончив его он много путешествовал, посетил Чили, побывал в странах Африки.

Принц Уильям в юности
Принц Уильям в юности
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

В мае 2006 принц Уильям поступил в Королевскую Военную Академию Сэндхерст. Он получил офицерское звание в декабре 2006 года и присоединился к Королевской кавалерии в качестве Второго лейтенанта.

Как принц Уильям выглядел в молодости
Как принц Уильям выглядел в молодости
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

16 ноября 2010 года было объявлено о помолвке принца Уильяма и его давней подруги Кейт Миддлтон, с которой они вместе учились в колледже.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на собственной свадьбе
Кейт Миддлтон и принц Уильям на собственной свадьбе
Фото: Getty Images

Свадьба принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года в лондонской Соборной церкви Святого Петра в Вестминстерском аббатстве. В день свадьбы королева Великобритании Елизавета II присвоила внуку титул герцога Кембриджского.

Кейт и Уильям воспитывают троих детей: Джорджа, Шарлотту и Луи.

Герцог Кембриджский с наследниками
Герцог Кембриджский с наследниками
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

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Ранее мы писали, что принца Уильяма в детстве сравнили с его дочкой.

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