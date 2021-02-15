Євробачення, сварка з консульством і музпреміі в Росії: найгучніші скандали з іменинницею MARUV

MARUV – одна з найбільш епатажних співачок сучасності

Сьогодні, 15 лютого, співачці MARUV, яка засвітилася в компанії Філіпа Кіркорова в Росії, виповнюється 29 років. Епатажні образи, хіт за хітом і скандальні витівки зробили артистку дуже популярною не тільки в Україні, а й за кордоном.

У день народження MARUV пропонуємо згадати найгучніші скандали з її участю.

Євробачення

Найбільш популярною Анна Корсун (справжнє ім'я співачки MARUV) стала після участі у Національному відборі на "Євробачення" 2019 року. Тоді MARUV перемогла і мала представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Однак артистка відмовилася від участі.

Причиною став договір НСТУ (Національна суспільна телерадіокомпанія України) – його підписують всі артисти, які їдуть на конкурс. Деякі пункти документа MARUV назвала "кабальними". Наприклад, співачка відмовилася передавати НСТУ авторські права на конкурсну пісню.

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Варто зазначити, що договір є стандартним для всіх представників України на Євробаченні. Аналогічний документ свого часу підписали Джамала, O.TORVALD і MELOVIN.

Однак 2019 року в договорі з'явилося два нових пункти: в разі невиконання зобов'язань артист повинен сплатити штраф – 2 мільйони гривень; представник України повинен відмовитися від гастролей в РФ. І якщо від виступів у Росії MARUV була готова відмовитися, то величезна сума штрафу збентежила співачку. До того ж артистка повідомила, що хоче "дарувати свою творчість без цензури".

У підсумку 2019 року Україна не брала участь в "Євробаченні", а MARUV стала активно гастролювати в Російській Федерації.

Нагорода в Росії

Величезна хвиля обурень накрила MARUV після того, як за місяць після участі в Нацвідборі вона перемогла в номінації "Прорив року" російської премії ZD AWARDS-2018. І хоча тоді артистка за нагородою не поїхала, вона все одно пообіцяла своїм шанувальникам в Росії, що скоро туди приїде. Так воно і сталося. З того часу MARUV часто їздить в РФ, бере участь в російських шоу і дає там концерти.

Співачка MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Премія MTV

Уже в листопаді 2019 року на премії MTV Europe Music MARUV була визнана "кращою російською співачкою". Це дуже збентежило її українських шанувальників. Однак директор артистки поспішив пояснити ситуацію:

"Ми були представлені на премії європейської нагороди MTV від "MTV Росія", і номінація звучала – "Кращий артист" за версією телеканалу" MTV Росія". Ніякого відношення до премії російської це не має і не має відношення до кращої артистки з Росії", – розповів Кирило Фельдман.

MARUV на червоній доріжці в Іспанії Фото: Getty Images

"Співачка року" за версією російського глянцю

Того ж місяця MARUV визнали "Співачкою року" за версією російського глянцевого журналу Glamour Russia, і це теж викликало хвилю обурення з боку українців.

Примітно, що володаркою головної нагороди стала одеситка Регіна Тодоренко, отримавши звання "Жінка року".

MARUV стала "Співачкою року" за версією Glamour Russia Фото: instagram.com/glamour_russia

Скандал з консульством України

У березні 2020 року MARUV гнівно висловилася про Україну, перебуваючи в Росії. За словами артистки, вона звернулася в українське консульство, щоб отримати інформацію, як дістатися додому в умовах карантину. Однак у відповідь співачці нахамили і не надали жодних даних, лише уточнивши: "Той, хто хотів виїхати, вже виїхав".

Співробітників посольства вона назвала "кінченими" і "неосвіченими". MARUV тоді стверджувала, що не могла раніше виїхати з Росії через об'єктивні причини. А ось співробітники українського консульства повинні були допомогти їй дістатися додому, замість того, щоб упереджено ставитися до громадян України, які перебувають в РФ.

Співачка MARUV Фото: Getty Images

Пізніше артистка вибачилася і звернулася до всіх, хто обурюється стосовно її виступів в РФ.

"До якої країни і куди їхати на заробітки – це особиста справа кожного, тому що кожен шукає своє місце під сонцем, і це місце може бути де завгодно! За це можна засуджувати – це нормально!"- висловилася співачка.

В кінці своєї публікації MARUV заявила, що була неправа стосовно посольства і не впоралася з гнівними емоціями, але визнає свою помилку.

Суддя на російському шоу

Протягом наступного року нікого вже було не здивувати тим, що MARUV продовжила давати концерти в Росії, виступати на телепреміях і приватних заходах, а також отримувати нагороди в РФ.

Скріншот: соцмережі

Однак нещодавня новина про те, що MARUV стала суддею на російському шоу на телеканалі НТВ знову викликала скандал в Мережі. Хоча були і ті, хто став на захист артистки, написавши, що вона вправі вирішувати, де їй зніматися і виступати.

"Зніматися на російському державному телеканалі, де кожен день Україну поливають брудом, – це не дуже, я вважаю", "Шкода, що вона вибрала розвиватися в Росії, а не в Україні", "По-моєму, людина має право сама вибирати, де їй комфортніше, а не зациклюватися, як більшість, на одному", – писали тоді в соцмережах.

Нагадаємо, MARUV та інші зірки розповіли, як батьки застали їх за курінням в дитинстві.

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