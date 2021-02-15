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Євробачення, сварка з консульством і музпреміі в Росії: найгучніші скандали з іменинницею MARUV

Сьогодні, 14:46

MARUV – одна з найбільш епатажних співачок сучасності

Сьогодні, 15 лютого, співачці MARUV, яка засвітилася в компанії Філіпа Кіркорова в Росії, виповнюється 29 років. Епатажні образи, хіт за хітом і скандальні витівки зробили артистку дуже популярною не тільки в Україні, а й за кордоном.

У день народження MARUV пропонуємо згадати найгучніші скандали з її участю.

Євробачення

Найбільш популярною Анна Корсун (справжнє ім'я співачки MARUV) стала після участі у Національному відборі на "Євробачення" 2019 року. Тоді MARUV перемогла і мала представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Однак артистка відмовилася від участі.

Причиною став договір НСТУ (Національна суспільна телерадіокомпанія України) – його підписують всі артисти, які їдуть на конкурс. Деякі пункти документа MARUV назвала "кабальними". Наприклад, співачка відмовилася передавати НСТУ авторські права на конкурсну пісню.

MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Варто зазначити, що договір є стандартним для всіх представників України на Євробаченні. Аналогічний документ свого часу підписали Джамала, O.TORVALD і MELOVIN.

Однак 2019 року в договорі з'явилося два нових пункти: в разі невиконання зобов'язань артист повинен сплатити штраф – 2 мільйони гривень; представник України повинен відмовитися від гастролей в РФ. І якщо від виступів у Росії MARUV була готова відмовитися, то величезна сума штрафу збентежила співачку. До того ж артистка повідомила, що хоче "дарувати свою творчість без цензури".

У підсумку 2019 року Україна не брала участь в "Євробаченні", а MARUV стала активно гастролювати в Російській Федерації.

Нагорода в Росії

Величезна хвиля обурень накрила MARUV після того, як за місяць після участі в Нацвідборі вона перемогла в номінації "Прорив року" російської премії ZD AWARDS-2018. І хоча тоді артистка за нагородою не поїхала, вона все одно пообіцяла своїм шанувальникам в Росії, що скоро туди приїде. Так воно і сталося. З того часу MARUV часто їздить в РФ, бере участь в російських шоу і дає там концерти.

Співачка MARUV
Співачка MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Премія MTV

Уже в листопаді 2019 року на премії MTV Europe Music MARUV була визнана "кращою російською співачкою". Це дуже збентежило її українських шанувальників. Однак директор артистки поспішив пояснити ситуацію:

"Ми були представлені на премії європейської нагороди MTV від "MTV Росія", і номінація звучала – "Кращий артист" за версією телеканалу" MTV Росія". Ніякого відношення до премії російської це не має і не має відношення до кращої артистки з Росії", – розповів Кирило Фельдман.

MARUV на червоній доріжці в Іспанії
MARUV на червоній доріжці в Іспанії
Фото: Getty Images

"Співачка року" за версією російського глянцю

Того ж місяця MARUV визнали "Співачкою року" за версією російського глянцевого журналу Glamour Russia, і це теж викликало хвилю обурення з боку українців.

Примітно, що володаркою головної нагороди стала одеситка Регіна Тодоренко, отримавши звання "Жінка року".

MARUV стала "Співачкою року" за версією Glamour Russia
MARUV стала "Співачкою року" за версією Glamour Russia
Фото: instagram.com/glamour_russia

Скандал з консульством України

У березні 2020 року MARUV гнівно висловилася про Україну, перебуваючи в Росії. За словами артистки, вона звернулася в українське консульство, щоб отримати інформацію, як дістатися додому в умовах карантину. Однак у відповідь співачці нахамили і не надали жодних даних, лише уточнивши: "Той, хто хотів виїхати, вже виїхав".

Співробітників посольства вона назвала "кінченими" і "неосвіченими". MARUV тоді стверджувала, що не могла раніше виїхати з Росії через об'єктивні причини. А ось співробітники українського консульства повинні були допомогти їй дістатися додому, замість того, щоб упереджено ставитися до громадян України, які перебувають в РФ.

Співачка MARUV
Співачка MARUV
Фото: Getty Images

Пізніше артистка вибачилася і звернулася до всіх, хто обурюється стосовно її виступів в РФ.

"До якої країни і куди їхати на заробітки – це особиста справа кожного, тому що кожен шукає своє місце під сонцем, і це місце може бути де завгодно! За це можна засуджувати – це нормально!"- висловилася співачка.

В кінці своєї публікації MARUV заявила, що була неправа стосовно посольства і не впоралася з гнівними емоціями, але визнає свою помилку.

Суддя на російському шоу

Протягом наступного року нікого вже було не здивувати тим, що MARUV продовжила давати концерти в Росії, виступати на телепреміях і приватних заходах, а також отримувати нагороди в РФ.

Скріншот: соцмережі

Однак нещодавня новина про те, що MARUV стала суддею на російському шоу на телеканалі НТВ знову викликала скандал в Мережі. Хоча були і ті, хто став на захист артистки, написавши, що вона вправі вирішувати, де їй зніматися і виступати.

"Зніматися на російському державному телеканалі, де кожен день Україну поливають брудом, – це не дуже, я вважаю", "Шкода, що вона вибрала розвиватися в Росії, а не в Україні", "По-моєму, людина має право сама вибирати, де їй комфортніше, а не зациклюватися, як більшість, на одному", – писали тоді в соцмережах.

Нагадаємо, MARUV та інші зірки розповіли, як батьки застали їх за курінням в дитинстві.

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