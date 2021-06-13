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Могилевська схудла на півтора кілограма і передала привіт Аніті Луценко. Залишилося ще 8,5

Сьогодні, 16:28

Після численних локдаунів представники шоу-бізнесу активно працюють над своїм тілом. Ось і Наталія Могилевська вирішила досягти бажаної мети і зважилася навіть на спір

Наталя Могилевська поділилася результатами схуднення
Наталя Могилевська поділилася результатами схуднення
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська, яка сміливо заявила, що поголиться наголо, якщо не схудне за три тижні, показала свої перші вагомі результати. Якщо раніше у зірки цифра на вагах була 76,5, то тепер вона зменшилася до "круглих" 75 кілограмів.

Радісною новиною Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками в Instastories. Співачка повідомила, що хоч і була на гастролях, але все одно не порушила режиму харчування.

"А проте я трималася, я була на дієті. У нас за перший тиждень мінус півтора. Аніто, Аніто Луценко, моя люба, мінус півтора!" – захоплено сказала Наталія Могилевська.

Скріншот Instagram

У кінці травня 45-річна співачка відверто зізналася, що має 10 зайвих кілограмів ваги. На думку артистки, причиною став ненормований графік і карантин. Співачка то худла, то набирала вагу знову і в підсумку вирішила, що буде скидати свою "десятку" за короткий строк.

Допомагати їй у цьому зголосилася Аніта Луценко – майстриня спорту і срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки, багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу. Крім того, що Аніта буде особисто контролювати процес, вони з Наталею ще й уклали парі – до 4 серпня, коли співачці виповниться 46 років, вона має схуднути на 10 кілограмів, щоб влізти в улюблену сукню. А ось проміжний результат – мінус 4 кілограми – слід досягти до 26 червня. Якщо Наталія Могилевська цього не зробить, то їй доведеться поголитися налисо. Такою публічною обіцянкою артистка позначила для себе мету, яку тепер не може не виконати.

Дивіться в сюжеті, як Наталія Могилевська шокувала своєю заявою перед схудненням:

Раніше Наталія Могилевська заінтригувала своїм новим романом. Співачка зізналася, що закохана, але сказала, що розповість про це через два роки.

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