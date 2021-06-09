"Підкачаний" Кіркоров оголився в Дубаї, але фанати розгледіли фотошоп

Співак вперше за довгий час показав шанувальникам свою фігуру. Артист зробив фото топлес на пляжі в Дубаї, проте деяким підписникам здалося, що кадр із фотошопом

Король попмузики Філіп Кіркоров, який вчора розгромив команду Лободи через образи на його адресу, блиснув торсом у Дубаї. Артист позував в одних плавках на порожньому пляжі на тлі знаменитого готелю Бурдж Аль Араб, продемонструвавши відмінну фізичну форму. Оскільки за останні роки співак взагалі майже не показував свою фігуру відкрито, така публікація стала справжнім потрясінням для його шанувальників. Однак деякі запідозрили, що артист відредагував свою фігуру в фоторедакторі.

Ефектним знімком Філіп Кіркоров поділився у своєму Instagram-акаунті.

Філіп Кіркоров в Дубаї Фото: instagram.com/fkirkorov

Фанати співака були в захваті від незвичного, але ефектного фото їхнього кумира.

"Філіпе... Уже гаряче. Ви у відмінній формі"

"Поставила на аву телефону. Ще можна?"

"Дуже схуд"

"Ого, Кіркоров роздягнувся"

"Метр в прекрасній формі проте"

Деякі підписники відзначили, що Філіп Кіркоров помітно схуд, а інші, навпаки, вирішили, що артист вдався до фотошопу, щоб зробити таке підтягнуте тіло. Тому у відповідь на компліменти артисту, деякі підписники так і написали, що фото змінено. Тим часом в Telegram-каналі "Тільки нікому" з'явилися кадри з Кіркоровим, які зробила дівчина, випадково зіткнувшись зі співаком. На цих кадрах зовнішній вигляд Кіркорова відрізнявся від його фото в соцмережі, що ще більше змусило деяких підписників повірити в фотошоп.

Філіп Кіркоров в Дубаї Фото: t.me/spletni_tg

У коментарях написали:

"Фотошопиться"

"Фотошоп"

Скріншот Instagram

Але на питання колеги про те, в чому секрет такої фігури, у Кіркорова була зовсім інша відповідь.

"Просто люблю життя! А ще, життя після 50 тільки починається!"

Скріншот Instagram

Дивіться у відеоролику, як Філіп Кіркоров та Оля Полякова запалили на дні народження шестирічної блогерки:

Раніше в Мережі з'явилися чутки, що Філіп Кіркоров гей. Фанати так вирішили, побачивши короля попсцени з Давидом Манукяном на премії "МУЗ-ТВ".

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