Режисер і ЛГБТ-активіст Двіжон про камінг-аут MELOVIN: Так зробить ще не одна відома людина

Відомий український кліпмейкер поділився своїми враженнями стосовно того, що MELOVIN вирішив розповісти правду про свою сексуальну орієнтацію

Юрій Двіжон прокоментував камінг-аут MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official, скриншот, пресслужба

Український кліпмейкер, режисер, ЛГБТ-активіст Юрій Двіжон поділився з Life Сьогодні своїми думками стосовно камінг-ауту MELOVIN. Нагадаємо, артист на сцені Atlas Weekend поцілувався з дівчиною, а потім і з хлопцем, зізнавшись, що йому подобаються і ті, і інші.

На думку Юрія Двіжона, українці стали на крок ближче до більш толерантного суспільства.

Мені приємно бачити, як наше нове молоде покоління позбувається комплексів та стає вільнішими. Схвально, що артист з такою великою аудиторією та голосом зробив настільки важливу для нашого суспільства річ. Після цього я відчуваю, як ми ще на декілька кроків наблизились до більш толерантних в цьому плані країн, – ділиться з нами Юрій.

Ми поцікавилися у кліпмейкера, чи вважає він, що в майбутньому хтось із українських знаменитостей теж зможе "вийти з шафи" (вираз, що означає публічне визнання людиною своєї приналежності до ЛГБТ – Ред.).

Звичайно, зможе і вийде не одна відома людина, для цього потрібен час і готовність українців більш позитивно і з розумінням сприйняти такі зізнання. Сексуальна орієнтація – це не вибір або бажання когось, це природа і даність, яку не вибирають, – поділився з нами Юрій.

Юрій Двіжон / Фото: прес-служба

Юрій впевнений, що наступний артист, який розповість про свою орієнтацію, отримає ще більше підтримки з боку публіки. Зазначимо, що реакція суспільства на зазнання MELOVIN була різною – одні підтримали, інші були обурені.

Я думаю, якби камінг-аути в нашій країні стали звичною справою, а будь-яка сексуальна орієнтація позитивно сприймалась суспільством, тоді б реакція була майже 100% позитивною. Впевнений, що наступний артист, який зробить те ж саме, отримає ще більше підтримки від українців. А поки що добре, що обговорення цієї теми триває і наші громадяни стають освідченішими в цьому питанні, стираючи в своїх головах стереотипи про ЛГБТ, які нав’язувались їм десятиліттями, – каже Двіжон.

Раніше Юрій Двіжон розповів нам про те, як він пережив карантин, чому не хоче жити в США, про ставлення українського суспільства до ЛГБТ і не тільки.

Дивіться відео про те, як українські зірки обирали своїх других половинок: