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Не тільки MELOVIN: хто із зірок теж зробив камінг-аут на сцені

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
6 липня, 14:58
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MELOVIN став першим українським виконавцем, який здійснив камінг-аут на сцені. Ми згадали найяскравіші поцілунки світових знаменитостей за останній час
Найяскравіші камінг-аути зірок на сцені
Найяскравіші камінг-аути зірок на сцені / Фото: YouTube, eurovision.tv

Напевно, поцілунком селебрітіс на сцені, який найбільше запам'ятався публіці, вже багато років залишається поцілунок Мадонни з Брітні Спірс і Крістіною Агілерою. Мало хто пам'ятає, коли це сталося, але те, що це було – знають усі.

Український співак MELOVIN став першим українським виконавцем, який здійснив камінг-аут на сцені – він поцілувався з хлопцем і підтримав ЛГБТ+ спільноту. Далі в матеріалі ми розповімо, хто ще з музикантів цілувався на сцені на підтримку секс-меншин.

Måneskin

Учасники італійської групи Måneskin, яка перемогла на "Євробаченні-2021", Даміано і Томас поцілувалися в фіналі конкурсу. Більш того, вони часто це роблять на своїх концертах в різних країнах, наприклад, у Польщі.

Виступаючи наприкінці червня на фестивалі Polsat SuperHit італійські рок-зірки поцілувалися під час виконання своєї пісні I Wanna Be Your Slave.

Ми думаємо, що це повинно бути дозволено всім без всякого страху. Ми думаємо, що кожен повинен бути повністю вільним, бути тим, ким, чорт забирай, хоче, – вважають Måneskin.

Lil Nas X

Американський репер Lil Nas X під час свого номеру на BET Awards теж поцілувався з хлопцем. 22-річний виконавець вийшов на сцену премії зі своїм хітом Montero (Call Me By Your Name), до нього приєдналися танцюристи. Поцілунок був в самому кінці перфомансу.

Артист зробив камінг-аут у червні 2019 року, написавши про це в Twitter. Пізніше він зізнався, що турбується про безпеку і самопочуття фанатів, які міркують про камінг-аут.

Я не хочу спонукати інших робити те, в чому вони не впевнені на 100%. Особливо якщо вони навчаються у середній або старшій школі – це неймовірно складно. Мені легше, я ні від кого не залежу. Ніхто не вижене мене з дому за це і не буде ставитися до мене погано. Моя сім'я знає, що я гей, але ми ніколи не піднімаємо цю тему. Ніхто не цікавиться, чи є у мене хлопець, – сказав Lil Nas X в інтерв'ю The Guardian.

До речі, поцілунок MELOVIN на Atlas Weekend вирізали з ефіру каналу М1. Співак, який зізнався в бісексуальності, у себе в Instagram написав, що для нього не мають значення, колір, віра або стать, адже любити треба людину, його тіло і душу.

Невже боротьба за свої права і свободу повинна мати цензуру? Якщо ні, то я безумовно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України , – написав MELOVIN.

Раніше ми писали, що співачка MARUV поцілувалася з дівчиною під час виступу.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України."

MELOVIN співак, композитор
Cкандальне відео поцілунків MELOVIN
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