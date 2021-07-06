MELOVIN поцілувався з хлопцем на Atlas Weekend: як реагують в соцмережах

Український співак зробив камінг-аут, але кадри з його поцілунком вирізали з ефіру, а в соцмережах артиста звинувачують в тому, що він хайпиться на гострій темі

У соцмережах відреагували на поцілунок MELOVIN з хлопцем / Фото: YouTube, instagram.com/melovin_official

Під час свого виступу на фестивалі Atlas Weekend український співак MELOVIN підтримав представників ЛГБТ і прямо на сцені поцілувався з дівчиною, а потім з хлопцем. Він також дістав прапор ЛГБТ, розмахуючи ним під оплески і крики публіки.

Та кадри з камінг-аутом Меловіна вирізали з ефіру одного з українських телеканалів. На це сам артист поскаржився у себе в Instagram.

Для мене не має значення, колір, віра або стать, адже любити треба людину, тіло, душу , – написав MELOVIN.

Він додав, що не хотів би жити в країні, де боротьба за свої права і свободу підпадає під цензуру.

У коментарях до цієї публікації шанувальники MELOVIN висловили свою підтримку:

"У вільній демократичній країні кожен повинен бути вільним. Ти – сміливий, найкращий. Ми підтримуємо твій вибір, позицію і свободу"

"Молодець, брат, пишаюся"

"Мел, ти неймовірний, я тебе обожнюю всім серцем"

"Як говорив класик – Борітеся – поборете"

"Перший український артист, який не побоявся показати справжнього себе"

Скріншот: instagram.com/melovin_official

Скріншот: instagram.com/melovin_official

Скріншот: instagram.com/melovin_official

Та не всі позитивно висловлюються про камінг-аут артиста. Ось, що пишуть інші користувачі Мережі:

"Я все розумію, але бл *..."

"Що не зробиш заради додаткового хайпу"

"Чувак оголосив про те, що він хворий, а народ "вау", "сміливо", "молодець"

"А наче здавався нормальним співаком, тепер його закидають камінням і правильно"

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

Скріншот: YouTube

MELOVIN і раніше підтримував ЛГБТ, а на питання про його нетрадиційну орієнтацію, відповідав, що на такі чутки йому чхати і вони його абсолютно не бентежать.

Нещодавно MELOVIN прокоментував чутки про те, що він нібито спить з Андрієм Данилком.