Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Номінанти на Еммі

Канни-2021

Проблеми у Заворотнюк

Стан МакSим

Співають всі

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Відома російська модель відфутболила Каньє Веста

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
14 липня, 15:52
Копіювати лінк
Популярна російська модель Ірина Шейк не захотіла зустрічатися з Каньє Вестом і запропонувала залишитися друзями
Ірина Шейк запропонувала Каньє Уест бути друзями
Ірина Шейк запропонувала Каньє Уест бути друзями / Фото: Getty Images, AFP

Після розлучення з Кім Кардаш'ян в Мережі заговорили про роман Каньє Веста з відомою моделлю російського походження Іриною Шейк.Поводом для чуток стали спільні фото пари на відпочинку у Франції . Але як розповів інсайдер, зірка глянцю і подіумів не збирається зустрічатися з репером – Ірина Шейк запропонувала Каньє Весту бути друзями.

Як розповів інсайдер виданню Page Six, Каньє запрошував Ірину відвідати разом Тиждень моди в Парижі, але вона відмовилася.

Каньє подобається Ірині, але як друг, вона не хоче з ним стосунків. Вона не хоче, щоб всі думали, що вони зустрічаються, як про це б писала преса. Якби вона погодилася на спільну поїздку, вона б читала про їхні стосунки весь наступний місяць, – розповів інсайдер.

Ірина Шейк і Каньє Уест
Ірина Шейк і Каньє Уест / Фото: Getty Images

Інсайдер зазначив, що Ірині подобається бути одній і про нові стосунки вона поки не думає. У неї успішна кар'єра і дочка, якій вона намагається присвячувати весь свій час.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян і Каньє Вест уклали шлюб у 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго і сини Сейнт і Псалм.

Дивіться відеосюжет про розлучення Кім і Каньє:

Раніше ми розповідали про скандали Каньє Веста.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як заготувати малинове варення
Хакнути
Канни набирають обертів
6 - 17 червня

Іван Дорн на червоній доріжці

Дивитись
Цитата дня

Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

Віктор Павлік співак
Більше зізнать Віктора Павліка
Канни-2021: Белла Хадід у сукні з намистом-легенями Schiaparelli
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 липня
Читати гороскоп
Сольний концерт
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
Що ще "must visit" в липні
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Робити розминку протягом робочого дня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Подарунок за гороскопом
Що подарувати жінці за її знаком зодіака
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти