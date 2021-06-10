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Каньє Вест після розлучення з Кім Кардаш'ян закрутив роман з відомою російською моделлю – ЗМІ

Сьогодні, 10:00

Поки проходить шлюборозлучний процес Каньє Уеста і матері його чотирьох дітей, Кім Кардаш'ян, західні ЗМІ активно пишуть про нові романи репера і світської левиці

Каньє Вест зустрічається з Іриною Шейк
Каньє Вест зустрічається з Іриною Шейк
Фото: Getty Images, скриншот

Звістка про розлучення Кім Кардаш'ян і Каньє Веста засмутило багатьох шанувальників відомого сімейства. Здається, тепер у них є новий привід для обговорень – 44-річного Веста помітили в компанії відомої моделі російського походження Ірини Шейк, повідомляє People.

Парочку помітили на прогулянці у Франції. Як повідомляє видання, Ірина прилетіла до Каньє, щоб разом відсвяткувати його день народження, який артист відзначав 8 червня.

"Вони знайомі по роботі вже багато років. Каньє став домагатися уваги Ірини пару тижнів тому, він – хлопець переконливий. Вони разом провели три ночі у Villa La Coste. Вест тусувався з Шейк в Нью-Йорку перед тим, як відсвяткувати його день народження у Франції", – каже джерело з оточення пари.

Каньє Веста та Ірину Шейк помітили на прогулянці у Франції
Каньє Веста та Ірину Шейк помітили на прогулянці у Франції
Фото: скриншот

Інсайдер також додав, що Ірина Шейк була "вражена" тим, що репер запросив її до Франції і "з радістю" прийняла пропозицію провести з ним час.

"Вони офіційно не зустрічаються, але є інтерес з обох сторін", – заявило джерело.

Тим часом в ЗМІ також ходили чутки, що Кім теж закрутила новий роман. Обранцем телезірки і бізнесвумен нібито став відомий американський юрист і політичний оглядач Ван Джонс. За словами інсайдерів, Кім і Ван дружать вже давно, але останнім часом їхні стосунки перейшли на інший рівень.

Кім Кардаш'ян і Ван Джонс
Кім Кардаш'ян і Ван Джонс
Фото: Getty Images

А нещодавно, в новому випуску реаліті "Сімейство Кардаш'ян", Кім поскаржилася своїй сестрі Хлої, що не могла більше підтримувати чоловіка і що "застрягла в минулому". А ще вона побажала Каньє Весту хорошу дружину.

"Я думаю, що він заслуговує когось, хто зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди і переїхати у Вайомінг. Я не можу цього зробити", – казала Кардаш'ян.

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян і Каньє Вест уклали шлюб в 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У Кім і Каньє четверо дітей: дочки Норт і Чикаго і сини Сейнт і Псалм.

Дивіться відеосюжет про розлучення Кім і Каньє:

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