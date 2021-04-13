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Дженніфер Лопес зняла обручку за пару мільйонів доларів від Алекса Родрігеса

Сьогодні, 11:43

Зірка блиснула "тим самим пальцем" без свого головного аксесуара, підтвердивши чутки про розставання з нареченим

Після чуток про те, що Дженніфер Лопес розлучилася з Алексом Родрігесом, з'явився підтверджуючий це фотофакт. У стосунках пари дійсно настав непростий період, що доводять нові знімки Джей Ло в соцмережі.

На фотографіях, опублікованих в Instagram, Дженніфер Лопес позує в стильному вбранні – білому топі та спортивних штанах. Кадри були зроблені під час фільмування Shotgun Wedding ("Весілля по зальоту"). Але в цьому випадку привернув увагу не зовнішній вигляд співачки, а відсутність її головного атрибуту – обручки, яку їй подарував пару років назад баскетболіст Алекс Родрігес.

Дженніфер Лопес без обручки Алекса Родрігеса
Дженніфер Лопес без обручки Алекса Родрігеса
Фото: instagram.com/jlo

Відзначимо, що Джей Ло з моменту заручин ніколи не знімала обручку від свого коханого. Попри те, що діамант на кільці коштував не один мільйон доларів, зірка з'являлася з ним навіть на публіці.

Фото: instagram.com/jlo

З бейсболістом Алексом Родрігесом Дженніфер Лопес закрутила роман у 2017 році. А через пару років, в березні 2019 го Алекс зробив акторці пропозицію. Пандемія зруйнувала весільні плани подружжя, а тепер схоже, і їхнє спільне майбутнє.

Раніше Дженніфер Лопес здивувала незвичайним вбранням – вона позувала в порваній весільній сукні та панчохах.

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