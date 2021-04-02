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У порваній весільній сукні і панчохах. Дженніфер Лопес здивувала незвичайним вбранням

Сьогодні, 12:50

Акторка позувала на знімальному майданчику майбутньої комедії

Американська акторка і співачка Дженніфер Лопес, яку назвали найпривабливішою знаменитістю за 40, здивувала шанувальників знімками в порваному весільній сукні.

У своєму Instagram-акаунті Джей Ло опублікувала пару кадрів зі знімального майданчика фільму Shotgun Wedding ("Весілля по зальоту"). Зірка позувала в ефектному вбранні: розірваній сукні молочного кольору, чорних черевиках на шнурівці та в панчохах.

Дженніфер Лопес на зйомках фільму "Шлюб по зальоту"
Дженніфер Лопес на зйомках фільму "Шлюб по зальоту"
Фото: instagram.com/jenniferlopezlife

За сюжетом фільму "Шлюб по зальоту", Дарсі (Дженніфер Лопес) і Том вирішують влаштувати незвичайне весілля на виїзді та збирають всю сім'ю, що дається їм непросто. Але перед церемонією наречений і наречена усвідомлюють, що їхня пристрасть починає згасати. Але тут на весілля вриваються невідомі та беруть всіх в заручники. Тепер Дарсі й Тому потрібно врятувати і свої стосунки, і життя родичів.

Джей Ло на зйомках "Шлюб по зальоту"
Джей Ло на зйомках "Шлюб по зальоту"
Фото: instagram.com/jenniferlopezlife

Виконавчим продюсером у фільмі виступає актор Раян Рейнольдс.

Поки в Голлівуді нарешті знову почали знімати кіно, на Україну чекає черговий локдаун. У новому випуску YouTube-шоу пенсіонер-влогер Дід Панч пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Раніше стало відомо, що замість скандального Армі Хаммера з Дженніфер Лопес в комедії зіграє зірка "Трансформерів".

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