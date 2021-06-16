"Що він їсть?": 57-річний Бред Пітт помолодшав на 20 років в рекламі модного бренду (фото)

Знаменитий голлівудський актор знявся в рекламі модного бренду Brioni. У коментарях під фото в Instagram багато хто зазначив, що Бред взагалі не виглядає на свій вік

Складно повірити, але одному з головних секс-символів Голлівуду, Бреду Пітту, який виграв суд у ексдружини, в грудні цього року виповниться вже 58 років. Схоже, що актор не збирається старіти, адже, за словами багатьох його шанувальників, виглядає він точно не на свій вік.

Бред знявся в рекламі знаменитого модного бренду Brioni, який виробляє чоловічі костюми, шкіряні вироби, взуття та парфуми. Пітт є амбасссадором бренду, тому не дивно, що саме він взяв участь в зйомках рекламної кампанії осінь-зима 2021.

Бред Пітт знявся в рекламі бренду Brioni Фото: instagram.com/brioni_official

"Brioni представляє рекламну кампанію осінь/зима 2021 за участю амбасадора модного Дому – Бреда Пітта. Знімки, які були зроблені на терасі Suite 64 в Chateau Marmont в Голлівуді, демонструють невимушену впевненість і стиль Пітта. В рамках кампанії представлений одяг, що відображає вишукану спадщину Дому в поєднанні з сучасними елементами. Римська недбалість, невід'ємна частина духу Brioni, властива тканині і конструкції цих предметів одягу", – написали представники бренду в описі до публікації.

У коментарях багато хто зазначив, що Бред явно не виглядає на свої 57 років. Деякі підписники також написали, що Пітт відмінно справляється з роллю моделі:

Не впевнений, що він їсть, але виглядає неймовірно для своїх 57 років!

Бред – ідеальна модель. Він носить одяг так невимушено, що по ньому видно, що йому дуже комфортно в одязі Brioni. І чоловічий светр красивий, таких теплих тонів. Бред + Бріоні = ідеальне поєднання!

Він виглядає приголомшливо!

Як це можливо, що цьому чоловікові майже 58 років? Йому терміново треба завести Instagram!

Скріншот: Instagram

Раніше ми писали, що Бреда Пітта запідозрили в романі з співачкою і авторкою пісень Андрою Дей. Чутки поширилися після того, як зірки відкрито загравали один з одним на церемонії вручення "Оскара" в квітні.

Дивіться відео про те, як раніше Бреда Пітта звинуватили в шахрайстві:

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