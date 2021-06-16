Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Що він їсть?": 57-річний Бред Пітт помолодшав на 20 років в рекламі модного бренду (фото)

Сьогодні, 09:59

Знаменитий голлівудський актор знявся в рекламі модного бренду Brioni. У коментарях під фото в Instagram багато хто зазначив, що Бред взагалі не виглядає на свій вік

Складно повірити, але одному з головних секс-символів Голлівуду, Бреду Пітту, який виграв суд у ексдружини, в грудні цього року виповниться вже 58 років. Схоже, що актор не збирається старіти, адже, за словами багатьох його шанувальників, виглядає він точно не на свій вік.

Бред знявся в рекламі знаменитого модного бренду Brioni, який виробляє чоловічі костюми, шкіряні вироби, взуття та парфуми. Пітт є амбасссадором бренду, тому не дивно, що саме він взяв участь в зйомках рекламної кампанії осінь-зима 2021.

Бред Пітт знявся в рекламі бренду Brioni
Бред Пітт знявся в рекламі бренду Brioni
Фото: instagram.com/brioni_official

"Brioni представляє рекламну кампанію осінь/зима 2021 за участю амбасадора модного Дому – Бреда Пітта. Знімки, які були зроблені на терасі Suite 64 в Chateau Marmont в Голлівуді, демонструють невимушену впевненість і стиль Пітта. В рамках кампанії представлений одяг, що відображає вишукану спадщину Дому в поєднанні з сучасними елементами. Римська недбалість, невід'ємна частина духу Brioni, властива тканині і конструкції цих предметів одягу", – написали представники бренду в описі до публікації.

У коментарях багато хто зазначив, що Бред явно не виглядає на свої 57 років. Деякі підписники також написали, що Пітт відмінно справляється з роллю моделі:

  • Не впевнений, що він їсть, але виглядає неймовірно для своїх 57 років!
  • Бред – ідеальна модель. Він носить одяг так невимушено, що по ньому видно, що йому дуже комфортно в одязі Brioni. І чоловічий светр красивий, таких теплих тонів. Бред + Бріоні = ідеальне поєднання!
  • Він виглядає приголомшливо!
  • Як це можливо, що цьому чоловікові майже 58 років? Йому терміново треба завести Instagram!
Скріншот: Instagram

Раніше ми писали, що Бреда Пітта запідозрили в романі з співачкою і авторкою пісень Андрою Дей. Чутки поширилися після того, як зірки відкрито загравали один з одним на церемонії вручення "Оскара" в квітні.

Дивіться відео про те, як раніше Бреда Пітта звинуватили в шахрайстві:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Сітка, розрізи і вініл: два костюми Дорофеєвої з її сольного концерту, які хочеться повторити Джолі відреагувала на перемогу Пітта в справі про опіку над дітьми: Це ще не кінець Костюми - все ще в тренді: готовий look з двох кольорів від Олени Зеленської
шоу-бізнес мода стиль Бред Пітт
Реклама

Новини партнерів

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
42-летняя Ани Лорак устроила примерку самых горячих бикини
42-летняя Ани Лорак устроила примерку самых горячих бикини
На шоу "Холостяк" победила бывшая жена Андрея Богдана. Видео
На шоу "Холостяк" победила бывшая жена Андрея Богдана. Видео
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню

Популярні статті

Сьогодні, 10:24Смачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

Вчора, 13:41Фаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

Вчора, 12:10Смачно

7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

Вчора, 07:01Смачно

Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки

Вчора, 04:14Зірково

Віктор Павлік вчетверте став батьком – Катерина Репяхова народила йому сина (фото)

14 червняЗірково

Як Пугачова втратила головну роль в фільмі через Ротару – зізнання відомого актора

14 червняЗдорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

14 червняЗдорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

14 червняЗірково

Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку – ЗМІ

14 червняФаново

Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

14 червняЗірково

Іменинниця Глюкоза засунула руки в торт і дала облизати пальці своїй 14-річный доньці (відео)

14 червняЗірково

Молодша на 51 рік і багатша: що відомо про останню дружину Григорія Чапкіса

14 червняEvents

Всесвітній день донора крові: зустрічаємо свято дарування

14 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 14 червня для всіх знаків зодіаку: Леви, вас чекає не день, а бомба!

14 червняЗірково

Не стало Григорія Чапкіса: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

13 червняЗірково

Помер хореограф Григорій Чапкіс

Новини партнерів

Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Дженніфер Лопес у відвертому купальнику прогулялася по пляжу
Дженніфер Лопес у відвертому купальнику прогулялася по пляжу

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти