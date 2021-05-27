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Бред Пітт виграв в суді у Анджеліни Джолі у справі про опіку над їхніми п'ятьма дітьми

Сьогодні, 10:22

Пара довгий час вирішувала питання опіки над дітьми в суді після розлучення, на яке Джолі подала в 2016 році

Анджеліна Джолі і Бред Пітт
Анджеліна Джолі і Бред Пітт
Фото: Getty Images

Бред Пітт, який раніше відреагував на заяву ексдружини про насильство, отримав право спільної опіки над їхніми з Анджеліною Джолі дітьми після тривалої судової тяганини, повідомляє BBC.

Джолі подала на розлучення в 2016 році, і з тих пір пара боролася за опіку. Приватний суддя, найнятий для спостереження за цією справою, Джон Одеркірк, виніс рішення на користь Пітта.

Постанова "значно збільшить" час, який Бред зможе проводити з дітьми.

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми
Фото: Getty Images

57-річний Пітт і 45-річна Джолі виховують 17-річного Пакса, 16-річну Захари, 14-річну Шайло і 12-річних близнюків Вів'єн і Нокса. Також у пари є прийомний 19-річний син Меддокс, на якого в силу віку не поширюється рішення про опіку.

Судовий процес тривав кілька місяців, була присутня велика кількість свідків, експертів і терапевтів, повідомило джерело з оточення пари.

Зазначимо, що Анджеліна Джолі вважає несправедливим рішення судді у справі про розлучення з Бредом Піттом.

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Анджеліна Джолі Бред Пітт
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