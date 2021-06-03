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Бреда Пітта запідозрили в романі з відомою співачкою. Ми дізналися, хто вона

Сьогодні, 07:05

Артистка вже якийсь час перебуває у "полі зору" голлівудського мачо. Вони фліртували за лаштунками "Оскара" й обмінялися телефонами

Бреда Пітта запідозрили у романі з Андрою Дей
Бреда Пітта запідозрили у романі з Андрою Дей
Фото: Сьогодні

Голлівудського актора і продюсера Бреда Пітта, який раніше відреагував на заяву ексдружини про насильство, запідозрили в романі зі співачкою та авторкою пісень Андрою Дей. Чутки поширилися після того, як зірки відкрито фліртували одне з одним на церемонії вручення "Оскара" у квітні.

Про це пише видання Hitc.

"Андра Дей вже якийсь час перебуває у "полі зору" Бреда Пітта. Вони фліртували за лаштунками "Оскара" й обмінялися телефонами. Це могли бути лише професійні стосунки, але деякі з приятелів Бреда кажуть про те, що вони будуть чудовою парою", – заявив інсайдер.

Співачка Андра Дей
Співачка Андра Дей
Фото: instagram.com/andradaymusic

Артисти поки що не коментували цю інформацію.

Хто така Андра Дей?

Андра Дей – американська співачка, авторка пісень і актриса, вперше дебютувала у 2015 році. Її справжнє ім'я – Кассандра Монік Баті. Народилася в грудні 1984 року. У дитинстві часто співала євангельських пісень у Першій об'єднаній методистській церкві в Чула-Віста.

Артистка була номінована на премію "Оскар" за головну роль у фільмі "Сполучені Штати проти Біллі Голідей". Пісня Rise Up принесла їй номінацію на "Греммі".

Унікальний талант майбутньої зірки зацікавив американського співака і композитора Стіві Вандера. У розмові з Live Nation Дей заявила: "Мені телефонує єдиний і неповторний Стіві Вандер – і, передовсім, я не повірила своїм вухам".

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Нагадаємо, колишнє подружжя Бред Пітт і Анджеліна Джолі вели боротьбу за опіку над дітьми. У експодружжя троє рідних дітей: 14-річна Шайло, 12-річні Нокс і Вів'єн, а також троє названих: 16-річна Захара, 17-річний Пакс та 19-річний Меддокс.

Раніше ми розповідали, що дочка Пітта вирішила відмовитися від його прізвища.

Дивіться відео: життя з Анджеліною Джолі довело Бреда Пітта до запою

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