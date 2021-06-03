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Джолі відреагувала на перемогу Пітта в справі про опіку над дітьми: Це ще не кінець

Сьогодні, 09:30

Анджеліна Джолі використовуватиме любі способи, щоб оскаржити рішення суду. Тим часом Бред Пітт дуже радий, що зможе бачитися з дітьми

Фото: Getty Images

Актриса Анджеліна Джолі незадоволена рішенням суду надати Бреду Пітту спільну опіку над їхніми дітьми, повідомив інсайдер виданню Us Weekly.

45-річна зірка Голлівуду, за словами джерел, "шалено розчарована" після того, як суддя Джон Аудеркірк виніс рішення на користь її колишнього 57-річного чоловіка на початку цього місяця.

"Свідчення Анджеліни не заслуговують на довіру. Це рішення було засноване на великих свідченнях людей, які проводили час з дітьми, і шанованих професіоналів. Вона ніколи йому не простить це. Джолі буде використовувати всі можливості, щоб оскаржити рішення суду. Анджеліна каже, що це далеко не кінець, і все ще вірить, що справедливість восторжествує", – додав інсайдер.

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми
Фото: Getty Images

Джерело з оточення пари також додало, що Пітт був "у захваті" від рішення суду, але Джолі вже "планує свій наступний крок". Оскільки нинішнє рішення носить попередній характер, Пітт знає, що його колишня дружина спробує оскаржити це його.

57-річний Бред Пітт і 45-річна Анджеліна Джолі виховують 17-річного Пакса, 16-річну Захару, 14-річну Шайло і 12-річних близнюків Вів'єн і Нокса. Також у пари є прийомний 19-річний син Меддокс, на якого через вік не поширюється рішення про опіку.

Бред Пітт і Меддокс
Бред Пітт і Меддокс
Фото: Getty Images, Instagram

Меддокс, до слова, в березені цього року навіть виступав на суді проти свого батька, перед цим відмовившись носити його прізвище.

Судовий процес тривав кілька місяців, була присутня велика кількість свідків, експертів і терапевтів, повідомило джерело з оточення пари.

Схоже, що в перервах між судовими засіданнями Бред Пітт намагається налагодити особисте життя. Актора запідозрили в романі з співачкою і авторкою пісень Андрою Дей. Чутки поширилися після того, як зірки відкрито загравали один з одним на церемонії вручення "Оскара" в квітні.

Раніше охоронець Джолі і Пітта дав сенсаційне інтерв'ю. Детальніше – у відеосюжеті:

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