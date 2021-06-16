"Что он ест?": 57-летний Брэд Питт помолодел на 20 лет в рекламе модного бренда (фото)

Знаменитый голливудский актер снялся в рекламе модного бренда Brioni. В комментариях под фото в Instagram многие отметили, что Брэд совсем не выглядит на свой возраст

Сложно поверить, но одному из главных секс-символов Голливуда, Брэду Питту, который выиграл суд у экс-супруги, в декабре этого года исполнится уже 58 лет. Похоже, что актер не собирается стареть, ведь, по словам многих его поклонников, выглядит он точно не на свой возраст.

Брэд снялся в рекламе знаменитого модного бренда Brioni, который производит мужские костюмы, кожаные изделия, обувь и парфюм. Питт является амбасссадором бренда, поэтому неудивительно, что именно он принял участие в съемках рекламной кампании осень-зима 2021.

Брэд Питт снялся в рекламе бренда Brioni Фото: instagram.com/brioni_official

"Brioni представляет рекламную кампанию осень/зима 2021 с участием амбассадора модного Дома – Брэда Питта. Снимки, сделанные на террасе Suite 64 в Chateau Marmont в Голливуде, демонстрируют непринужденную уверенность и стиль Питта. В рамках кампании представлена одежда, отражающая изысканое наследие Дома в сочетании с современными элементами. Римская небрежность, неотъемлемая часть духа Brioni, присуща ткани и конструкции этих предметов одежды", – написали представители бренда в описании к публикации.

В комментариях многие отметили, что Брэд явно не выглядит на свои 57 лет. Некоторые подписчики также написали, что Питт отлично справляется с ролью модели:

Не уверен, что он ест, но выглядит невероятно для своих 57 лет!

Брэд – идеальная модель. Он носит одежду так непринужденно, что по нему видно, что ему очень комфортно в одежде Brioni. И мужской свитер красивый, таких теплых тонов. Брэд + Бриони = идеальное сочетание!

Он выглядит потрясающе!

Как это возможно, что этому мужчине почти 58 лет? Ему срочно надо завести Instagram!

Скриншот: Instagram

Ранее мы писали, что Брэда Питта заподозрили в романе с певицей и автором песен Андрой Дэй. Слухи распространились после того, как звезды открыто заигрывали друг с другом на церемонии вручения "Оскара" в апреле.

Смотрите видео о том, как ранее Брэда Питта обвинили в мошенничестве:

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