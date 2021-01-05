Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли из-за COVID-19 – СМИ

Мероприятие могут провести в марте

Из-за вспышки коронавируса, которую зафиксировали в Лос-Анджелесе, перенесли церемонию вручения премии "Грэмми".

Об этом сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации мероприятие решили перенести, однако, точная дата пока не сообщается.

По информации источников, церемонию вручения премии "Грэмми" хотят провести в марте.

Напомним, альбом саундтреков к фильму "Евровидение: История огненной саги", в записи которого принимала участие украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала, номинирован на престижную музыкальную премию "Грэмми".

К слову, организаторы музыкальной премии объявили номинантов и опубликовали список на сайте.

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