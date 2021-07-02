Анджеліна Джолі зустрічається з The Weeknd? Чому всі так думають

Знаменитостей застали в Голлівуді, коли ті разом покидали італійський ресторан. ЗМІ пишуть, що Джолі і Ейбел провели в закладі кілька годин

Анджеліна Джолі закрутила роман із The Weeknd / Фото: Сьогодні

Нещодавно тільки ми обговорювали, що Анджеліна Джолі відпочивала разом екс-чоловіком Джонні Лі Міллером. Тепер акторку помітили в ресторані разом зі співаком The Weeknd, він же Ейбел Макконен Тесфайе.

Напередодні Джолі і Ейбел вечеряли в одному з італійських ресторанів Голлівуду. Коли вони покидали заклад, їх зняли папарацці. Деякі знімки потрапили в соцмережі.

Невже у Джолі і The Weeknd роман?

Можливо. Але те, що обидва не ховалися від камер і вели себе спокійно, пише The Mirror, наштовхує на думку, що зірки зустрічалися з робочих питаннь.

"Вони явно не намагаються ховатися. Він зосереджений на тому, щоб потрапити в кінобізнес. У нього новий серіал HBO, в якому він знімається", – розповіло виданню джерело, близьке до The Weeknd.

The Weeknd отримав роль у серіалі

Раніше стало відомо, що The Weeknd зіграє головну роль в новому проекті, який сам же спродюсує. Серіал "Ідол" вийде на HBO Max і розповість про поп-співачку, яка зав'язує роман із загадковим власником клубу, що є главою таємного культу.

The Weeknd кілька років зустрічався з супермоделлю Белою Хадід і кілька місяців зі співачкою Селеною Гомес.

Раніше охоронець Джолі і Пітта дав сенсаційне інтерв'ю. Детальніше – у відеосюжеті:

Ми також повідомляли, що Анджеліна Джолі незадоволена рішенням суду надати Бреду Пітту спільну опіку над їхніми дітьми.