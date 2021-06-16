Анджеліна Джолі повернулася до колишнього? Актрису помітили біля будинку ексчоловіка (фото)

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі активно зайнялася особистим життям. Як пишуть ЗМІ, акторка стала проводити час з ексчоловіком Джонні Лі Міллером

Анджеліна Джолі повернулася до колишнього чоловіка Фото: Getty Images, Скріншот из Daily Mail

Не тільки Дженніфер Лопес зважилася відновити стосунки з екскоханим . Вирішила наслідувати її приклад і голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Уже не перший раз акторку помічають , коли вона виходить з дому першого чоловіка, британського актора Джонні Лі Міллера. Про це пише Daily Mail.

Папарацці сфотографували Анджеліну Джолі, яка вдруге на цьому тижні прийшла до ексчоловіка. Цього разу не одна, а в супроводі 17-річного прийомного сина Пакса Тьена Джолі-Пітта.

Анджеліну Джолі помітили біля будинку колишнього чоловіка Фото: Скріншот из Daily Mail

Анджеліну Джолі помітили біля будинку колишнього чоловіка Фото: Скріншот из Daily Mail

Варто зазначити, що минулого тижня Анджеліна Джолі була помічена біля будинку свого першого чоловіка Джонні Лі Міллера. За даними ЗМІ, актриса провела в будинку ексчоловіка близько 3 годин.

Анджеліна Джолі і Джонні Міллер познайомилися на зйомках фільму "Хакери" в 1995 році і одружилися в березні 1996 року. Весільне вбрання актриси ще довго все обговорювали – тоді вона вибрала чорні штани і білу сорочку, на якій кров'ю було написано ім'я нареченого. Через рік пара оголосила про розставання, а в 1999 році офіційно оформила розлучення.

Нагадаємо, шлюборозлучний процес Анджеліни Джолі і Бреда Пітта почався в 2016 році і продовжується досі. Актори ведуть боротьбу за опіку над дітьми. Акторка незадоволена рішенням суду надати Бреду Пітту спільну опіку над їхніми дітьми . Зараз Джолі планує оскаржити рішення судді.

57-річний Бред Пітт і 45-річна Анджеліна Джолі виховують 17-річного Пакса, 16-річну Захару, 14-річну Шайло і 12-річних близнюків Вів'єн і Нокса. Також у пари є прийомний 19-річний син Меддокс, на якого в силу віку не поширюється рішення про опіку.

Анджеліна Джолі записала відео про насильство в сім'ї – подробиці в сюжеті:

Раніше Анджеліна Джолі зізналася, чим довелося пожертвувати через розлучення з Бредом Піттом.

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