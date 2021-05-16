Андре Тан разводится с женой после 9 лет брака: Началось очень много ссор

Дизайнер оставляет супруге все имущество, включая дом и новое авто

Андре Тан и Алина Харечко Фото: instagram.com/andre_tan_official

Не успели мы нарадоваться повторной свадьбе Ольги Сумской и Виталия Борисюка, как еще одна звездная пара объявила о разводе. Дизайнер Андре Тан расстается с женой Алиной Харечко, с которой прожил в браке 9 лет.

Оказывается, супруги расстались еще полгода назад, а причиной стали ссоры на профессиональной почве – у Алины свой бренд одежды.

"Мы девять лет были вместе. Я очень уважаю свою бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой. Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды Home Wings и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сама делать свои ошибки. И именно на фоне работы возникало очень много ссор", – рассказал Андре Тан в интервью, опубликованном в YouTube-канале "Світського життя".

Фото: instagram.com/andre_tan_official

При разводе Тан оставил жене все общее имущество: дом с большим участком земли и новый автомобиль.

"Я оставил ей все. Я оставил ей большой дом на 500 квадратов, я купил ей новый автомобиль, я ежемесячно плачу большие алименты. Уже прошло более полугода и мы нормально общаемся", – добавил модельер.

В своем Instagram-профиле Алина Харечко опубликовала пост где поблагодарила бывшего супруга. Похоже, они расстались на позитивной ноте.

"Благодарю тебя за все. Мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться", – написала Алина в публикации.

Андре Тан и Алина Харечко поженились в 2012 году. В марте 2016 года у них родилась девочка, которую назвали София.

Ранее сообщалось, что Ирина Билык разводится с супругом.

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