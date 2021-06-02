Відома співачка і подруга Лесі Нікітюк вагітна первістком: фото

Співачка Лія Лі вперше стане мамою. Дівчина опублікувала фото з круглньким животом і зворушливо підписала публікацію

Лія Лі вперше стане мамою Фото: instagram.com/liya_li__

Українська співачка і подруга телеведучої Лесі Никитюк Лія Лі вперше стане мамою. Радісною новиною зі своїми шанувальниками Лія поділилася в Instagram, опублікувавши фото з кругленьким животом.

"Все, про що мріяла і довго чекала! Я чекаю на тебе, моє янголятко", – підписала Лія публікацію.

Підписники Лії стали активно вітати її з майбутнім поповненням в сім'ї. Серед теплих повідомлень був і коментар Лесі Нікітюк: "Вітаю від душі".

Леся Никитюк привітала Лію Лі з майбутнім поповненням в сім'ї Фото: instagram.com/liya_li__

Пропозиція руки і серця від свого коханого Лія отримала в березні цього року. Тоді співачка опублікувала фото, на якому зображена із заповітним кільцем на безіменному пальці. Ім'я обранця співачка не називає, вона лише декілька разів публікувала фото зі своїм коханим в Instagram. Лія Лі також зізналася, що вони познайомилися в соцмережі.

Лія Лі зі своїм нареченим Фото: instagram.com/liya_li__

Лія Лі: що відомо про співачку?

Справжнє ім'я Лії – Лілія Коцяр, їй 30 років. Дівчина народилася в Хмельницькій області, в Новій Ушиці. Навчалася в Київській муніципальній академії музики імені Р. М. Глієра. У серпні 2013 року стала учасницею дуету "Аферистки". Гурт записав два кліпи на пісні "Стасик" і "Інстаграм", активно брав участь в різних шоу-програмах, а також – в благодійних концертах.

У 2014 році активно їздили по госпіталях на Сході України з Жіночим батальйоном Світлани Вольнової і підтримували поранених. У 2016 році гурт розпався. Протягом двох наступних років виконавиця навчалася акторської майстерності в студії Довженка і грала в театрі. У 2018 році Лія Лі почала сольну кар'єру з дебютним треком "Полум'яний цвіт". Лія Лі – заслужена артистка естрадного мистецтва України.

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