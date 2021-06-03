Чи потрібні вагітним добавки чи достатньо правильно харчуватися?

Щоб малюк народився здоровим, майбутній мамі рекомендуються додаткові добавки. При цьому також потрібно харчуватися збалансовано і уникати деяких продуктів

Вагітним потрібні добавки, правильні продукти і досить води Фото: freepik.com

Майбутнім мамам потрібно як ретельно стежити за харчуванням, так і не відмовлятися від прийому препаратів, якщо лікар їх призначив. Навіщо вагітним добавки, які важливі вагітним вітаміни і мікроелементи можна отримати з певних продуктів, а яких помилок в харчуванні уникати – розповіла репродуктолог, гінеколог-ендокринолог, фахівець УЗД діагностики Тетяна Шеплякова .

Тетяна Шеплякова Фото: прес-служба

Які додаткові добавки найчастіше потрібні вагітним?

Всі ми знаємо, що майбутній мамі необхідно повноцінно харчуватися. А ось додатковий прийом деяких добавок деякі вагітні ігнорують, сподіваючись тільки на раціон. Звичайно за допомогою раціонального харчування, з продуктами в організм надходять важливі для вагітної і майбутнього малюка мікроелементи і вітаміни.

Вагітним часто додатково призначають харчові добавки та вітаміни Фото: unsplash.com

Однак в цей період організм жінки відчуває додаткові навантаження, змінюється гормональний фон, можуть загостритися вже наявні проблеми з органами травлення, часто турбує токсикоз, що позначається на апетиті. У підсумку важливі вітаміни і мікроелементи, які організм бере з продуктів, не засвоюються в достатній кількості і виникає їх дефіцит.

Тому прийом додаткових добавок необхідний, щоб уникнути нестачі того чи іншого мікроелементу. Адже багато з них просто необхідні для повноцінного розвитку дитини. Тому вагітним часто додатково призначають:

вітамін D,

йод

залізо,

фолієву кислоту.

Але самостійно цього робити не треба, прийом добавок майбутній мамі коригує лікар, що веде її вагітність. Крім добавок, вагітній важливо більш ретельно, ніж до вагітності підходити до вибору продуктів, самому режиму харчування і споживання рідини.

А які продукти обов'язково повинна є вагітна?

По-перше, вагітним важливо пам'ятати, що їм не можна як переїдати, так і голодувати або сидіти на дієті. По-друге, майбутній мамі потрібно їсти тільки якісні продукти, на початку і середині вагітності (1-м і 2-м триместрі) постаратися не перевищувати калорії. Щоб не набирати зайві кілограми. А в 3-му триместрі навпаки – допускається додати 300 ккал / добу в харчування майбутньої мами.

Один з головних принципів харчування вагітної – достатня кількість якісних білків (і тварин, і рослинних) в раціоні. Тому харчуватися потрібно різноманітно: вживати м'ясо птиці, кролика, рибу. Корисні для майбутньої мами і малюка жири можна взяти з риби жирних сортів, авокадо, оливкової олії. А правильні, тобто повільні вуглеводи – з цільнозернових каш (тобто не з оброблених пластівців).

Швидких вуглеводів, консервантів, канцерогенів, яких повно в ковбасі , фастфуді, кондитерських виробах вагітнії (та й взагалі будь-якій людині) варто уникати.

А ще майбутній мамі важливо стежити, щоб не "заробити" запор, харчове отруєння і так далі. Тому продукти з групи ризику варто виключити.

Які ж продукти вагітної варто виключити?

Будь-які, які навіть мінімально підвищують ризик отруїтися або викликати харчову алергію, тому варто виключити:

Недостатньо термічно оброблені або сирі страви з морепродуктів, м'яса, м'ясні паштети, сирі яйця, заморожені морепродукти, суші і роли, карпаччо, тартар і так далі. Ковбасу, сосиски, копчені м'ясні продукти. Продукти з непастеризованого молока і саме таке молоко. Солодкі газовані напої, алкоголь.

А ось чисту питну воду важливо пити постійно: в день майбутній мамі в середньому необхідно 8-10 склянок.

Нагадаємо, раніше ми писали про п'ять принципах харчування при вагітності .

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