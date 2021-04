Злив даних користувачів Facebook: відомо, який месенджер любить Цукерберг

З'ясувалося, що засновник Facebook Марк Цукерберг використовує для листування зовсім інший месенджер

Поки в Україні інтернет-шахраї за допомогою нових методів обманюють людей, в світі відбувся глобальний витік даних користувачів, які зареєстровані на Facebook. Торкнулося це навіть засновника соцмережі Марка Цукерберга. З'ясувалося, що під час листування з друзями він більше довіряє іншим мессенджерам, а не від Facebooк.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє дослідник безпеки Дейв Уокер.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn't owned by @facebook



This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE