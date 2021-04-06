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Злив даних користувачів Facebook: відомо, який месенджер любить Цукерберг

Сьогодні, 19:20

З'ясувалося, що засновник Facebook Марк Цукерберг використовує для листування зовсім інший месенджер

Поки в Україні інтернет-шахраї за допомогою нових методів обманюють людей, в світі відбувся глобальний витік даних користувачів, які зареєстровані на Facebook. Торкнулося це навіть засновника соцмережі Марка Цукерберга. З'ясувалося, що під час листування з друзями він більше довіряє іншим мессенджерам, а не від Facebooк.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє дослідник безпеки Дейв Уокер.

Виявилося, що у відкритому доступі з'явилися дані про 533 мільйонів користувачів мережі Facebook. Тепер можна дізнатися про цих людей все: повні імена, дату народження, різні біографічні дані, а також номери телефонів і ще безліч цікавої інформації.

Марк Цукерберг
Марк Цукерберг
Фото: Depositphotos

Під час витоку цієї інформації був засвічений мобільний номер телефону засновника Facebook Марка Цукерберга. За цим номером дослідник безпеки Дейв Уокер дізнався, що Цукерберг використовує для листування месенджер під назвою Signal.

Експерти кажуть, що це один з кращих додатків для спілкування, адже він має високий рівень безпеки, а тому листування захищена від сторонніх очей. Хоча, у Facebook також є функція листування, але експерти припускають, що Цукерберг віддає перевагу саме месенджер Signal.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як правильно використовувати технології, щоб не потрапити на шахраїв.

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Facebook Марк Цукерберг
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