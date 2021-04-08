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Facebook запустил конкурента Clubhouse и Instagram Live.

Сегодня, 14:04

Новый сервис позволит создавать эфиры, где аудитория будет задавать вопросы и получать ответы

Мы уже сообщали о том, что вследствие утечки данных пользователей Facebook стало известно каким мессенджером пользуется глава компании Марк Цукерберг. В свою очередь Facebook решил расширить свой функционал, добавив сервис вопросов и ответов.

Сервис вопросов и ответов HotLine
Сервис вопросов и ответов HotLine
Фото: Сегодня

Корпорация Facebook начала тестировать свой новый сервис, который называется Hotline. Эксперты уже окрестили его гибридом Clubhouse и Instagram Live.

Об этом сообщает "TechСrunch".

Новый сервис примечателен тем, что все пользователи могут включать прямые эфиры, а также общаться с друзьями и знакомыми как в текстовом режиме, так и в формате аудио. Пользователь, создавший эфир, общается со своей аудиторией, а она может задавать различные вопросы. Ведущий же этого эфира может включать камеру, а не только вести эфир в голосовом режиме.

Также автор прямого эфира может выбирать, кто из пользователей вправе задавать вопросы во время чата, а кто – нет. Помимо этого, за вопросы в эфире можно даже голосовать.

Приложение Hotline разделит экран на несколько частей, где автор эфира находится в верхней части или же слева на экране. А вот участники эфира будут размещены внизу экрана или справа.

Сервис ответов и вопросов HotLine
Сервис ответов и вопросов HotLine
Фото: TechCrunch

Ведущий может удалять вопросы и слушателей, а после окончания эфира получит его запись в двух форматах — видео и аудио.

Пока приложение тестируется, в него можно войти через учетную запись в Twitter, но перед входом еще нужно подтвердить все через SMS.

Напомним, ранее мы писали о том, что российским чиновникам запретили пользоваться Zoom.

Также мы сообщали о том, что смартфонов LG больше не будет, ведь компания закрывает этот бизнес.

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