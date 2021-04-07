Російським чиновникам заборонили користуватися Zoom

У державних органів Російської Федерації відберуть право повноцінно використовувати сервіс відеоконференцій Zoom

Нещодавно ми писали про те, який месенджер любить і використовує глава Facebook Марк Цукерберг. Це стало відомо, після того, як дані півмільярда користувачів соцмережі потрапили в інтернет. Тепер стало відомо, що компанія Zoom позбавить права користуватися цим сервісом відеоконференцій всі державні установи Росії. Їм просто не будуть продавати ліцензії на використання Zoom.

Про це повідомляє CNews.

Zoom

Стало відомо, що сервісом відеоконференцій Zoom більше не зможуть користуватися всі російські державні установи, а також компанії, які мають державну частку.

Виявилося, що американська компанія Zoom Video Communications вирішила відкликати у партнерів авторизацію з продажу сервісу в російські державні органи. Це сталося вже з 31 березня 2021 року.

Водночас Zoom Video Communications не пояснює своїм партнерам, чому відкликає ліцензію. Причому на цей момент відомо, що все це матиме довгострокову перспективу, а не тимчасову.

Звичайно, російські чиновники зможуть користуватися безкоштовною версією Zoom, але вона обмежена 40 хвилинами спілкування в режимі групової конференції. А ось платні версії Zoom вже дозволяють без обмежень спілкуватися користувачам, а всього їх можна залучити до 100 людей, а в деяких версіях і до 300 людей. Саме про заборону цих версій і йдеться.

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