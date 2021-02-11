Бан за образи: Instagram візьметься за чистку особистих повідомлень

Також компанія буде співпрацювати з правоохоронцями

Соціальна мережа Інстаграм буде банити користувачів через хейт в особистих повідомленнях.

Про це повідомляється на сайті програми.

"Ми відключимо нові облікові записи, створені для обходу наших обмежень на обмін повідомленнями, і продовжимо відключати облікові записи, які, як ми виявили, створені виключно для відправки образливих повідомлень", – йдеться в заяві.

Також компанія повідомила, що буде співпрацювати з правоохоронними органами та надавати їм дані про власників, з акаунтів яких публікуються образи.

Нововведення пов'язане з ситуацією у Великій Британії, де футболісти отримували расистські образи у Instagram після поразки в матчі.

Як повідомлялося раніше, Facebook Inc. розширила перелік випадків, в яких вона буде видаляти пости, що стосуються питань охорони здоров'я та містять неправдиву інформацію про COVID-19 і боротьбу з ним. Оновлення зокрема стосуються брехні про вакцини і вакцинацію.

Крім того, в грудні в компанії заявили, що соцмережі Facebook і Instagram будуть видаляти всі помилкові твердження про вакцини від COVID-19, які були спростовані експертами в галузі охорони здоров'я.

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