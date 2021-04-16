37 років за 3 хвилини: подивіться, як людина вплинула на планету
Компанія Google зняла ролик про те, як за 37 років змінилася планета Земля
Оновлено додаток Google Earth, який показує, які зміни відбувалися в різних куточках світу за останні 37 років. Були проаналізовані майже 24 мільйони знімків з космосу, які робилися, починаючи з 1984 року.
Наприклад, на відео видно, як зменшувалася берегова лінія островів, що знаходяться поблизу США, а потім вони мали іншу форму.
Також в ролику показано, що в 1984 році на місці сучасного Дубая фактично не було нічого. За 37 років тут з'явилося інноваційне місто, а в прибережній лінії намили острови.
Крім того, показано Аральське море, яке знаходиться в Казахстані. 37 років тому воно було дуже великим, а зараз фактично висохло.
А в Гренландії за 37 років дуже сильно розтанули сніги і лід.
Крім цього, показано, як за 37 років в різних куточках зникали ліси. Наприклад, в одному з регіонів Мадагаскару ліс взагалі знищили.
На Алясці за 37 років розтануло дуже багато снігу. У деяких місцях сніговий покрив був по кілька метрів, а тепер тут зелень.
І нарешті видно, як широкомасштабно розвивалися міста в світі. Крім вищезгаданого Дубая показані також деякі міста Китаю. Наприклад, в провінції Гуандун за 37 років в дельті річок виросли міста з населенням в 80 мільйонів чоловік.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Дубаї з'явиться таксі без водія.
Крім того, ми повідомляли про те, як Ілон Маск навчив мавпу силою думки грати на комп'ютері.
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