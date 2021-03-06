Подкаст

Як розвинути сексуальність і отримувати кращі оргазми

У новому випуску "Сьогодні буде секс" розповідаємо, що таке усвідомлена мастурбація

Якщо ви часто читаєте наш сайт, то вже знаєте, як перегляд порно може врятувати відносини. На цей раз ми висвітлимо тему, яку журналістка Настя Бобкова і секс-терапевтка Ярослава Плотникова підняли в новому випуску подкасту "Сьогодні буде секс".

У свіжому епізоді дізнайтеся, як самостійно розвинути в собі сексуальність, навіщо це потрібно, і що таке усвідомлена мастурбація.

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Але спершу нагадаємо, що у нас є розділ календар весняних свят, де ви можете підібрати крутий подарунок для коханих на 8 Березня і не тільки.

"Сьогодні буде секс"

Фото: Сьогодні

Що у своїй сексуальності можливо коригувати

Сексуальність – це внутрішня енергія. Чуттєвість можна і потрібно розвивати самостійно. Але для цього потрібно постаратися і хотіти цього. У цьому не допоможе партнер, якщо ви самі не налаштовані. Один із способів розвинути свою сексуальну енергію – мастурбація. Але робити це потрібно усвідомлено.

Що таке усвідомлена мастурбація

Суть не в швидкому отриманні оргазму, а в тому, щоб повільно стимулювати свої ерогенні зони, підвищити чутливість, щоб зрозуміти, як і де вам подобається, а потім донести це до партнера. Усвідомленість – це фокусування на відчуттях, щоб запам'ятати їх та зрозуміти.

Чому треба приймати душ і снідати повільно, і як це впливає на секс

Потрібно приймати і любити своє тіло. Тому що в той момент, коли ви починаєте кайфувати від того, що перебуваєте в своєму тілі, від самого себе, починається діалог зі своєю сексуальністю.

Те, що ви їсте впливає на ваше стан – якщо їжа смачна, організм отримує позитивний заряд. Розвивати це можна і в інших щоденних ритуалах. Приймайте душ повільно, не поспішаючи, пийте з ранку не той напій, який звикли, а той, який насправді хочете.

Усвідомленість і звичка прислухатися до себе та своїх бажань – робить життя комфортним і гармонійним.

Що значить "бути тут і зараз" і "кайфувати в моменті" та як це впливає на яскравість оргазму

Навчитися отримувати задоволення від усього і бути в моменті можна за допомогою медитації. Для цього не обов'язково сидіти годину в незручній позі. Медитувати можна намазуючи тіло кремом – просто постаратися не думати про все, чим зайнятий мозок протягом всього дня, сконцентруватися на своїх відчуттях і диханні.

Такі практики допомагають включатися в тілесність і отримувати задоволення під час близькості з партнером.

Навіщо самому собі робити компліменти

Є таке поняття як спектаторінг – це стурбованість тим, як ви виглядаєте під час сексу. Ці хвилювання не дають розслабитися і отримати задоволення. Крім того, вони викликають комплекси.

Щоб перестати себе порівнювати і приймати своє тіло, необхідно його вивчити. Для цього можна використовувати вправу біля дзеркала – дивлячись на своє відображення, говорити собі компліменти. Це здасться дивним, але регулярні повтори допомагають підняти самооцінку і любов до себе.

Прийняття свого тіла допомагає розслабитися в сексі, донести до партнера свої бажання і відчуття, що значно поліпшить якість сексу.

Детальніше про це та коли потрібно звертатися до секс-терапевта, а також чому не варто покладатися на секс-шоп слухайте в подкасті "Сьогодні буде секс" на Apple Podcasts, Google Podcast або SoundCloud.

Нагадаємо, раніше ми обговорювали, що не можна, а що можна робити у ліжку.

Всі подробиці в спецтемі Сьогодні буде секс

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