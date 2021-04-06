5 щоденних звичок, які заважають продуктивності

Ми розібралися, чи допомагає горезвісна мультизадачність домагатися успіху

Бути завжди продуктивним – вкрай складне завдання. Людський мозок не налаштований цілодобово генерувати і втілювати все продиктоване нам трендами. Часто ми ловимо себе на думці, що живемо як білка в колесі, нічого не встигаємо, але наш реальний ККД не відповідає бажаному, а мотивація поступово згасає. Ми поспілкувалися з психологом Мариною Журбенко і з'ясували, які 5 звичок заважають продуктивності.

Психолог, транзактний аналітик Марина Журбенко Фото: пресслужба

1. Постійно кудись бігти: немає руху – немає результату

Ви не можете зупинитися і подумати, тому що думаєте, що це завадить вам досягти кращих результатів. Перш, ніж щось робити, складіть план дій. Заплануйте 10 хвилин на початку або наприкінці дня, щоб подивитися свій щоденний план.

2. Працювати без перерв і відпочинку

Під час роботи вкрай необхідно робити перерви і залишати робоче місце хоча б на 10 хвилин, виходити з кабінету, рухатися і т.д. А ввечері обов'язково перемикайтеся з робочих питань на особисті, щоб відпочити.

3. Робити все і відразу: мультитаскінг ваше все

Багатозадачність звикла збирати всі трофеї і похвали. Молоді матусі приходять в захват, коли їм кажуть "і як ти все це встигаєш?", а для підприємців це оцінка їх успіху. Однак саме вона здатна максимально розосередити нас і, в підсумку, ми не зробимо жодної справи якісно. Вимикайте телефон, спливаючі вікна електронної пошти, sms та інші відволікаючі вас додатки.

4. Виконувати всі завдання ідеально: перфекціонізм в дії

Як правило, перфекціонізм родом з дитинства, коли вчителі і батьки знецінювали наші четвірки і говорили "міг би і краще, якби постарався старанніше". Забудьте про манії досконалості. Дозвольте собі не виконувати роботу ідеально на всі 10 балів.

5. Залежати від гаджетів і не випускати телефон з рук

ТВ-залежність, скролінг, спам в електронній скриньці, телефоні, соцмережах. Тут і так все очевидно, але варто нагадати: обмежуйте час для цих кровожерливих поглиначів вашого часу і уваги. Ставте таймери додатків, вчіться не забивати голову непотрібною інформацією.

Порада: знайдіть своїх злодіїв продуктивності і позбудьтеся їх. А ще, що не ведіться на численні заклики в соцмережах використовувати, як можна більше технік тайм-менеджменту, копіювати звички успішних людей і жити строго по режиму. В результаті ви отримаєте мільйон справ, які тиснуть дедлайнами і кричать про свою терміновість. А ви отримуєте стрес і поганий результат. Забудьте про бажання постійно чимось себе займати і буде вам щастя!

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