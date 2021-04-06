Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

5 щоденних звичок, які заважають продуктивності

Сьогодні, 16:08

Ми розібралися, чи допомагає горезвісна мультизадачність домагатися успіху

Бути завжди продуктивним – вкрай складне завдання. Людський мозок не налаштований цілодобово генерувати і втілювати все продиктоване нам трендами. Часто ми ловимо себе на думці, що живемо як білка в колесі, нічого не встигаємо, але наш реальний ККД не відповідає бажаному, а мотивація поступово згасає. Ми поспілкувалися з психологом Мариною Журбенко і з'ясували, які 5 звичок заважають продуктивності.

Психолог, транзактний аналітик Марина Журбенко
Психолог, транзактний аналітик Марина Журбенко
Фото: пресслужба

1. Постійно кудись бігти: немає руху – немає результату

Ви не можете зупинитися і подумати, тому що думаєте, що це завадить вам досягти кращих результатів. Перш, ніж щось робити, складіть план дій. Заплануйте 10 хвилин на початку або наприкінці дня, щоб подивитися свій щоденний план.

2. Працювати без перерв і відпочинку

Під час роботи вкрай необхідно робити перерви і залишати робоче місце хоча б на 10 хвилин, виходити з кабінету, рухатися і т.д. А ввечері обов'язково перемикайтеся з робочих питань на особисті, щоб відпочити.

3. Робити все і відразу: мультитаскінг ваше все

Багатозадачність звикла збирати всі трофеї і похвали. Молоді матусі приходять в захват, коли їм кажуть "і як ти все це встигаєш?", а для підприємців це оцінка їх успіху. Однак саме вона здатна максимально розосередити нас і, в підсумку, ми не зробимо жодної справи якісно. Вимикайте телефон, спливаючі вікна електронної пошти, sms та інші відволікаючі вас додатки.

4. Виконувати всі завдання ідеально: перфекціонізм в дії

Як правило, перфекціонізм родом з дитинства, коли вчителі і батьки знецінювали наші четвірки і говорили "міг би і краще, якби постарався старанніше". Забудьте про манії досконалості. Дозвольте собі не виконувати роботу ідеально на всі 10 балів.

5. Залежати від гаджетів і не випускати телефон з рук

ТВ-залежність, скролінг, спам в електронній скриньці, телефоні, соцмережах. Тут і так все очевидно, але варто нагадати: обмежуйте час для цих кровожерливих поглиначів вашого часу і уваги. Ставте таймери додатків, вчіться не забивати голову непотрібною інформацією.

Порада: знайдіть своїх злодіїв продуктивності і позбудьтеся їх. А ще, що не ведіться на численні заклики в соцмережах використовувати, як можна більше технік тайм-менеджменту, копіювати звички успішних людей і жити строго по режиму. В результаті ви отримаєте мільйон справ, які тиснуть дедлайнами і кричать про свою терміновість. А ви отримуєте стрес і поганий результат. Забудьте про бажання постійно чимось себе займати і буде вам щастя!

Тим часом ми з'ясували, які 7 фраз можна говорити своєму керівнику, а де – краще промовчати.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Не можу підвищити імунітет. Що я не так роблю? Чотири поради, як накопичити грошей і надбати "фінансову подушку" 14 звичок на щодень, щоб зміцнити стосунки П'ять звичок, які позбавляють вас енергії
психологія звички продуктивність
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии

Популярні статті

Сьогодні, 13:06Фаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

Сьогодні, 10:25Фаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

Сьогодні, 05:48Психо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

Вчора, 19:53Фаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

Вчора, 14:22Смачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Вчора, 10:22Фаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Вчора, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

4 квітняЗдорово

Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

4 квітняЗірково

Олексій Суханов про участь у шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

4 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

4 квітняФаново

Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

4 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 4 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, уявіть, що ви – у відпустці!

3 квітняЗірково

Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

3 квітняЗірково

Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете шоковані

3 квітняФаново

Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

3 квітняNo Stress

4500 гривень за 3 години! Ми протестували VIP-зал аеропорту Бориспіль і ось наші думки

Новини партнерів

«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Беременная Алина Гросу увела парня у Тины Кароль (видео)
Беременная Алина Гросу увела парня у Тины Кароль (видео)
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Анна Седокова в "голом" купальнике сверкнула сочными формами
Анна Седокова в "голом" купальнике сверкнула сочными формами
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти