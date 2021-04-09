Подкаст

Как подготовиться к первому сексу, чтобы ни о чем не пожалеть

В новом выпуске "Сегодня будет секс" рассказываем, как понять, что вы готовы к сексу

Первый секс – тот секс, который большинство запомнили навсегда. А еще он часто не такой, каким его все описывают. Первый секс – неудобная тема, о которой откровенно говорят далеко не в каждой семье. О правильной подготовке к этому важному моменту обычно известно мало, в школе это нормально рассказывают, а друзья каждый день придумывают что-то новенькое. В новом выпуске ​​подкаста "Сегодня будет секс" журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова рассказывают всю правду о первом сексе, как к нему подготовиться и чего ожидать. Кроме того ведущие ответили на вопросы подростков.

Слушать подкаст онлайн:

Почему подростки решаются на первый секс

Маленький процент людей получает истинное удовольствие от первого секса. Особенно, если причинами начала сексуальной жизни становятся убеждения "пора ж уже", или партнер надавил, или под воздействием алкогольного опьянения. Это все сказывается на нашей сексуальной жизни, особенно если был какой-то очень негативный первый секс.

Сейчас подростки начинают заниматься сексом с 13 лет – подростковый возраст, когда молодые люди бунтуют.

Как понять, что ты готов/готова к сексу

Первое и самое важное, что нужно понять – секс нужен вам или вашему парню, или социуму, или еще кому-то. А еще, не пытайтесь сразу выдавать все, о чем вы слышали или видели.

У людей разная сексуальная конституция и дозревают люди по-разному: кому-то нужно раньше начинать сексуальную жизнь, а кому-то – позже и это нормально.

Чтобы заняться сексом должно возникнуть физическое желание и психологическая готовность. Не спешите и чувствуйте свою готовность!

Почему подросткам важно заниматься мастурбацией

Не стоит спешить с сексом, если вам его еще не хочется или вы сомневаетесь, нужно ли вам это. Первое с чего можно начать – мастурбация. Это отличная разрядка, особенно в подростковом возрасте, а еще отличная возможность узнать лучше свое тело.

Подготовка к первому половому акту: что нужно знать

Если вы уже созрели к первому сексу и поняли, что вы действительно этого хотите, то не забудьте к нему подготовиться. Первое, что должно быть в списке – контрацепция. Презервативы должны быть с вами всегда и не важно, кто в сексе будет инициатором – девушка или парень.

Обстановка, в которой будет первый секс, должна быть расслабленная. Вы не должны быть пьяными, чтобы все прочувствовать.

А еще, не забудьте про лубрикант, ведь своего может не хватить из-за чего может быть неприятно и даже больно. Не спешите и не пропускайте прелюдию. Позаботьтесь о себе и о своем партнере – узнайте друг друга.

Разговор до начала: о чем стоит договориться сразу

Разговоры в любых отношениях важны, а в сексе – тем более, а при первом половом акте – еще важнее. Поэтому лучше обсудите до начала секса все, что будет происходить, какие есть границы дозволенного, стоп-слово, конфиденциальность – хотите ли вы, чтобы о вашем сексе узнал кто-то другой.

Уберите подальше гаджеты – никаких фото и видео быть не должно, ведь вы не знаете, как поведет себя дальше человек.

Подробнее об этом и о том, когда нужно начитать разговаривать с детьми на тему секса, слушайте в подкасте"Сегодня будет секс" на Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

Напомним, ранее мы обсуждали, что нельзя, а что можно делать в постели.

Все подробности в спецтеме Сегодня будет секс

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться