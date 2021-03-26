14 тисяч гривень за 60 хвилин! Ми протестували найдорожчий спорткар Києва (репортаж)
Хьюстон, але чому так дорого?
Перший місяць весни надихнув мене на екстрим! І нещодавно я лише приземлилася після польоту до Чорнобиля, а сьогодні вже готова поділитися новими враженнями, але від найдорожчого суперкара Києва – McLaren MP4-12C.
Спойлер: за 60 хвилин попрощалася з 14 тисячами гривень, побачила, як одним звуком машини можна шокувати людей і ще знайшла персонального фотографа.
Знайшла найдорожчий суперкар у Royce Stars, компанії, яка зібрала в одному автопарку всі забаганки багатіїв та любителів особливого. В оренду пропонують не лише спортивні машини, як McLaren MP4-12C, а й пафосні, серед яких Rolls-Royce Phantom і ретро одиниці, як Jaguar Xk 120. Але не всіх багатіїв здивуєш чотирьохколісними, тому тут пропонують ще й на гелікоптері політати. На випадок, якщо Lamborghini Gallardo вам вже "так собі".
На преміальному гелікоптері я вже літала, тому сьогодні обрала тест-драйв найдорожчого спорткару у Києві – McLaren MP4-12C. Прайс якого 14 000 гривень за 60 хвилин. Ціну оренди формують з огляду на обслуговування авто. Наприклад, останню деталь для McLaren, стійку переднього амортизатора, купили за 490 000 гривень. Один із аргументів, чому ціна за годину вища 10 000 гривень...
Але ви можете обрати і найдешевший варіант спорткару, не McLaren, звісно, а Porsche 911 за орієнтовно 4000 грн/год. Та якщо ви любите отримувати максимум від життя, то забудьте попереднє речення. Бо лише заплативши 14 000 гривень, ви відчуєте екстрим від звуку мотору в 600 кінських сил та розгону до 100 км/год за 3,1 секунди. Бо саме такий McLaren у дії.
У компанії сказали, для відданих шанувальників найдорожчого авто столиці 60 хвилин – це смішно. Деякі орендують його і на 8 години, а це на секунду 112 000 гривень (4 000 доларів). Але менеджерка запевнила і водночас заспокоїла мене, сказавши, що 90 хвилин – теж достатньо, щоб відчути весь екстрим McLaren. Бо погодьтеся, що 112 000 гривень – too much.
Його орендують не лише для дебютної їзди, але й для тест-драйву, від якого залежить майбутнє у прямому сенсі слова. Зазначили, що був клієнт, який спеціально тестував машину, щоб бути певним у її придбанні. Бо орієнтовний прайс McLaren – 199 700 євро (ціна за 2011 рік), цифри мотивують добряче познайомитися з машиною і не годину. Але якщо у вас немає стажу їзди два роки (як у мене) – забудьте про знайомство на "ти". Зможете лише насолоджуватися виглядом на сидінні пасажира, довіривши кермо інструктору, і кайфувати від звуку мотора в процесі. Що я і зробила...
Мій тест-драйв розпочався з майстер-класу інструктора: як правильно сідати в машину. Словом, "посадка", як у Mercedes-Benz, не пройде. Бо низький захід і двері формату крил цьому аргумент. Але візуально мають ефектний вигляд.
Та якщо ви водій зі стажем, то інструктор спочатку перевірить ваше водійське посвідчення та навички кермування під час виїзду з парковки і протягом перших 20-30 хвилин. І по факту, ви платите лише за одне місце 14 000 гривень. Бо машина формату купе і ви у будь-якому випадку не можете рушити без інструктора.
Суперкари лінійок McLaren чи Lamborghini Gallardo під час тест-драйву ви не побачите на Хрещатику. Бо приїхавши в центр можна витратити всі 14 000 гривень у заторах і не відчути екстрим машин, тому обрали іншу локацію.
Ми стартували від с. Вишеньки (там автопарк машин компанії), що під Києвом, і до Бориспільської траси. Саме там знаходиться найкраща локація для тест-драйву суперкара. Дорога туди і назад (до початкової точки) зайняла біля 40 хв. Відповідно, на трасі ми "поганяли" близько 20 хв. із максимальною швидкістю до 130 км/год, яка там дозволена. Чи хотілося ще швидше "летіти"? Так! Бо факт про можливості машини у 330 км/год не давали спокою.
Але все ж швидкість починаючи від 100 і до 130 км/год задовольняла звуком, який розуміють лише любителі спорткарів, і драйвом. Бажаний екстрим отримано! Цікаво, які були б емоції за кермом? А от реакції перехожих, що проходили повз, мені були зрозумілі. Це неочікуваний шок, бо не часто зустрінеш McLaren, як із картинки, дорогою у магазин.
McLaren складно зрозуміти усім! Деяких потенційних водіїв зі стажем роботи не взяли у компанію через психологічну непідготовленість. Одна з причин – прайс машини, він лякав брати на себе таку відповідальність. Тому й не всім клієнтам Royce Stars під силу зрозуміти темперамент суперкара з першого разу.
Суперкари тестують виключно в теплий сезон. Якщо візьмете у мокру погоду, то машина буде складна у керуванні для новачків – "закидатиме". Щоб її відчути, обирайте сонячний день, і атмосфера сприятиме тест-драйву.
Але не у всіх клієнтів компанії ціль – їзда на McLaren. Є охочі й Інстаграм оновити. Послуга оренди для фото коштує 150 доларів за 1 годину. Мій тест-драйв теж без них не обійшовся. Як виявилося, у бонус я отримала не просто водія, а ще й фотографа. Водій підтвердив, що звик уже до прохань – "Зробіть фото, як я у McLaren їжджу". Словом, це не єдине моє фото з еквівалентом у 199 700 євро...
Спорткари компанії орендують також на зйомки українських програм на ТБ та фільмів. Навіть, Тьєррі Арбоґаст – французький кінооператор брав в оренду в компанії Ferrari California та Lamborghini Gallardo для нового фільму. А сам він відомий стрічками з якими працював – це "Люсі" та "5 елемент".
Словом, якщо не наважитеся на McLaren MP4-12C, то протестуйте "простіші" спорткари.
І скажу одне, після тест-драйву за 14 000 гривень на преміальному спорткарі, машини, які були до нього "вау" – уже сприймаються без блиску в очах.
Нещодавно ми розповіли про спортивний клуб "Царський", де абонемент коштує 650 000 гривень.
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