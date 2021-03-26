14 тисяч гривень за 60 хвилин! Ми протестували найдорожчий спорткар Києва (репортаж)

Хьюстон, але чому так дорого?

Перший місяць весни надихнув мене на екстрим! І нещодавно я лише приземлилася після польоту до Чорнобиля, а сьогодні вже готова поділитися новими враженнями, але від найдорожчого суперкара Києва – McLaren MP4-12C.

Спойлер: за 60 хвилин попрощалася з 14 тисячами гривень, побачила, як одним звуком машини можна шокувати людей і ще знайшла персонального фотографа.

Де шукати найдорожчий McLaren

Знайшла найдорожчий суперкар у Royce Stars, компанії, яка зібрала в одному автопарку всі забаганки багатіїв та любителів особливого. В оренду пропонують не лише спортивні машини, як McLaren MP4-12C, а й пафосні, серед яких Rolls-Royce Phantom і ретро одиниці, як Jaguar Xk 120. Але не всіх багатіїв здивуєш чотирьохколісними, тому тут пропонують ще й на гелікоптері політати. На випадок, якщо Lamborghini Gallardo вам вже "так собі".

На преміальному гелікоптері я вже літала, тому сьогодні обрала тест-драйв найдорожчого спорткару у Києві – McLaren MP4-12C. Прайс якого 14 000 гривень за 60 хвилин. Ціну оренди формують з огляду на обслуговування авто. Наприклад, останню деталь для McLaren, стійку переднього амортизатора, купили за 490 000 гривень. Один із аргументів, чому ціна за годину вища 10 000 гривень...

Mclaren MP4-12C Фото: Сьогодні

Але ви можете обрати і найдешевший варіант спорткару, не McLaren, звісно, а Porsche 911 за орієнтовно 4000 грн/год. Та якщо ви любите отримувати максимум від життя, то забудьте попереднє речення. Бо лише заплативши 14 000 гривень, ви відчуєте екстрим від звуку мотору в 600 кінських сил та розгону до 100 км/год за 3,1 секунди. Бо саме такий McLaren у дії.

У компанії сказали, для відданих шанувальників найдорожчого авто столиці 60 хвилин – це смішно. Деякі орендують його і на 8 години, а це на секунду 112 000 гривень (4 000 доларів). Але менеджерка запевнила і водночас заспокоїла мене, сказавши, що 90 хвилин – теж достатньо, щоб відчути весь екстрим McLaren. Бо погодьтеся, що 112 000 гривень – too much.

Його орендують не лише для дебютної їзди, але й для тест-драйву, від якого залежить майбутнє у прямому сенсі слова. Зазначили, що був клієнт, який спеціально тестував машину, щоб бути певним у її придбанні. Бо орієнтовний прайс McLaren – 199 700 євро (ціна за 2011 рік), цифри мотивують добряче познайомитися з машиною і не годину. Але якщо у вас немає стажу їзди два роки (як у мене) – забудьте про знайомство на "ти". Зможете лише насолоджуватися виглядом на сидінні пасажира, довіривши кермо інструктору, і кайфувати від звуку мотора в процесі. Що я і зробила...

Враження від тест-драйву

Мій тест-драйв розпочався з майстер-класу інструктора: як правильно сідати в машину. Словом, "посадка", як у Mercedes-Benz, не пройде. Бо низький захід і двері формату крил цьому аргумент. Але візуально мають ефектний вигляд.

Mclaren MP4-12C Фото: Сьогодні

Та якщо ви водій зі стажем, то інструктор спочатку перевірить ваше водійське посвідчення та навички кермування під час виїзду з парковки і протягом перших 20-30 хвилин. І по факту, ви платите лише за одне місце 14 000 гривень. Бо машина формату купе і ви у будь-якому випадку не можете рушити без інструктора.

Салон Mclaren MP4-12C Фото: Сьогодні

Суперкари лінійок McLaren чи Lamborghini Gallardo під час тест-драйву ви не побачите на Хрещатику. Бо приїхавши в центр можна витратити всі 14 000 гривень у заторах і не відчути екстрим машин, тому обрали іншу локацію.

Ми стартували від с. Вишеньки (там автопарк машин компанії), що під Києвом, і до Бориспільської траси. Саме там знаходиться найкраща локація для тест-драйву суперкара. Дорога туди і назад (до початкової точки) зайняла біля 40 хв. Відповідно, на трасі ми "поганяли" близько 20 хв. із максимальною швидкістю до 130 км/год, яка там дозволена. Чи хотілося ще швидше "летіти"? Так! Бо факт про можливості машини у 330 км/год не давали спокою.

Але все ж швидкість починаючи від 100 і до 130 км/год задовольняла звуком, який розуміють лише любителі спорткарів, і драйвом. Бажаний екстрим отримано! Цікаво, які були б емоції за кермом? А от реакції перехожих, що проходили повз, мені були зрозумілі. Це неочікуваний шок, бо не часто зустрінеш McLaren, як із картинки, дорогою у магазин.

McLaren складно зрозуміти усім! Деяких потенційних водіїв зі стажем роботи не взяли у компанію через психологічну непідготовленість. Одна з причин – прайс машини, він лякав брати на себе таку відповідальність. Тому й не всім клієнтам Royce Stars під силу зрозуміти темперамент суперкара з першого разу.

Суперкари тестують виключно в теплий сезон. Якщо візьмете у мокру погоду, то машина буде складна у керуванні для новачків – "закидатиме". Щоб її відчути, обирайте сонячний день, і атмосфера сприятиме тест-драйву.

Але не у всіх клієнтів компанії ціль – їзда на McLaren. Є охочі й Інстаграм оновити. Послуга оренди для фото коштує 150 доларів за 1 годину. Мій тест-драйв теж без них не обійшовся. Як виявилося, у бонус я отримала не просто водія, а ще й фотографа. Водій підтвердив, що звик уже до прохань – "Зробіть фото, як я у McLaren їжджу". Словом, це не єдине моє фото з еквівалентом у 199 700 євро...

Фото з McLaren Фото: Сьогодні

Спорткари компанії орендують також на зйомки українських програм на ТБ та фільмів. Навіть, Тьєррі Арбоґаст – французький кінооператор брав в оренду в компанії Ferrari California та Lamborghini Gallardo для нового фільму. А сам він відомий стрічками з якими працював – це "Люсі" та "5 елемент".

Словом, якщо не наважитеся на McLaren MP4-12C, то протестуйте "простіші" спорткари.

І скажу одне, після тест-драйву за 14 000 гривень на преміальному спорткарі, машини, які були до нього "вау" – уже сприймаються без блиску в очах.

Нещодавно ми розповіли про спортивний клуб "Царський", де абонемент коштує 650 000 гривень.

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