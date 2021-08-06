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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

Який концерт треба відвідати вашому знаку зодіаку

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
6 серпня, 14:55
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Вагаєтеся, який концерт внести у список must visit? Досить! Читайте статтю та дізнайтеся, який захід напророчили зірки вашому знаку зодіаку

Нещодавно ми розповідали про ТОП-5 серпневих концертів, які відбудуться у Києві. Прийшов час дізнатися, який захід підходить вам за астрологічними прогнозами.

Овен

Поціновувачам активного способу життя Овнам варто відвідати концерт Monatik. Бо співак, як і сам знак зодіаку завжди готовий до нових викликів та "ритмів", які готує життя. І пісні виконавця будуть лише мотивувати йти до своєї мети.

Телець

Стабільність для Тельців – це як спосіб життя, тож вони не з тих, хто готовий до спонтанних рішень. Цьому знаку зодіаку зірки напророчили концерт Валерія Меладзе. Виконавець зазвичай виконує давно відомі пісні, тож вас вони подумки повернуть в приємні ностальгію.

Тельцям варто відвідати концерт Валерія Меладзе
Тельцям варто відвідати концерт Валерія Меладзе / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Близнюки

Перебірливим Близнюкам варто йти на концерти зірок, які "запалюють" сцену своєю енергетикою в перші хвилини виступу. І найважливіше, щоб виконавці були емоційними, тоді глядачі відчують енергетику та концерт ввійде в ТОП. Одні з таких артистів – це Alyona Alyona та Jamala.

Рак

Раків називають психологами, бо вони цікавляться цією наукою та застосовують набуті знання в рутинному житті. Їм сподобається на концерті українського гурту The Hardkiss, який в треках згадує про популярні проблеми соціуму.

Ракам варто відвідати концерт The Hardkiss
Ракам варто відвідати концерт The Hardkiss / Фото: прес-служба

Лев

Леви – це творчий знак зодіаку, а їх амбіційність та впевненість в собі завжди на максимумі. Вони оцінять концерти The Weeknd та ​​Drake, які теж не приховують свої сильні сторони.

Леви оцінять концерти The Weeknd та ​​Drake
Леви оцінять концерти The Weeknd та ​​Drake / Фото: Instagram.com

Діва

Діви не люблять шумних вечірок та концертів. Їм зірки рекомендують відвідати джазові концерти, які проводять просто неба. І насолодитися атмосферою та доповнити вечір келихом вина.

Терези

Терезів складно здивувати! Але вони б оцінили концерти легендарних виконавців, які давно ввійшли в історію. Тож від одного квитка на сольник Джей Ло, Beyonce чи Rihanna вони б не відмовились.

Терези оцінять концерти Джей Ло, Beyonce та Rihanna
Терези оцінять концерти Джей Ло, Beyonce та Rihanna / Фото: Getty Images

Скорпіон

Харизматичні скорпіони давно мріють потрапити на концерт не менш талановитих виконавців, які входять в список ТОП. Серед яких DOROFEEVA, NK та Тіна Кароль.

Стрілець

Стрільці люблять душевну атмосферу! Вони завжди оберуть спокійний вечір, але не вечірку в барі та клубі. Тож їм сподобається на акустичному концерті співачки під псевдонімом Луна.

Козоріг

Козероги перебірливі, тож у них є список лише ТОП-5 виконавців, яких вони хочуть послухати наживо. Зірки рекомендують їм обрати одного з переліку та відвідати його концерт влітку.

Водолій

Часто Водолії забувають про свої обіцянки, бо вони непостійні у своєму виборі. Зірки їм рекомендують не зосереджуватися на одному виконавці, а придбати квитки на два концерти різних зірок. Один із них точно згодиться. Як щодо музичного заходу гурту "Океан Ельзи", "Бумбокс" чи "ВІА Гра"?

Концерт гурту "Бумбокс" відбудеться 19 серпня
Концерт гурту "Бумбокс" відбудеться 19 серпня / Фото: прес-служба

Риби

Рибам зірки напророчили концерт гурту TVORCHI! Пісні амбіційних хлопців надихнуть їх на нові звершення, подарують нові емоції та перезавантажать від рутини.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Тіною Кароль:

Нещодавно ми розповіли, чим запам’ятався Atlas Weekend-2021 та як пройшов дебютний день фестивалю.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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