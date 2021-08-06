Який концерт треба відвідати вашому знаку зодіаку

Нещодавно ми розповідали про ТОП-5 серпневих концертів, які відбудуться у Києві. Прийшов час дізнатися, який захід підходить вам за астрологічними прогнозами.
Овен
Поціновувачам активного способу життя Овнам варто відвідати концерт Monatik. Бо співак, як і сам знак зодіаку завжди готовий до нових викликів та "ритмів", які готує життя. І пісні виконавця будуть лише мотивувати йти до своєї мети.
Телець
Стабільність для Тельців – це як спосіб життя, тож вони не з тих, хто готовий до спонтанних рішень. Цьому знаку зодіаку зірки напророчили концерт Валерія Меладзе. Виконавець зазвичай виконує давно відомі пісні, тож вас вони подумки повернуть в приємні ностальгію.
Близнюки
Перебірливим Близнюкам варто йти на концерти зірок, які "запалюють" сцену своєю енергетикою в перші хвилини виступу. І найважливіше, щоб виконавці були емоційними, тоді глядачі відчують енергетику та концерт ввійде в ТОП. Одні з таких артистів – це Alyona Alyona та Jamala.
Рак
Раків називають психологами, бо вони цікавляться цією наукою та застосовують набуті знання в рутинному житті. Їм сподобається на концерті українського гурту The Hardkiss, який в треках згадує про популярні проблеми соціуму.
Лев
Леви – це творчий знак зодіаку, а їх амбіційність та впевненість в собі завжди на максимумі. Вони оцінять концерти The Weeknd та Drake, які теж не приховують свої сильні сторони.
Діва
Діви не люблять шумних вечірок та концертів. Їм зірки рекомендують відвідати джазові концерти, які проводять просто неба. І насолодитися атмосферою та доповнити вечір келихом вина.
Терези
Терезів складно здивувати! Але вони б оцінили концерти легендарних виконавців, які давно ввійшли в історію. Тож від одного квитка на сольник Джей Ло, Beyonce чи Rihanna вони б не відмовились.
Скорпіон
Харизматичні скорпіони давно мріють потрапити на концерт не менш талановитих виконавців, які входять в список ТОП. Серед яких DOROFEEVA, NK та Тіна Кароль.
Стрілець
Стрільці люблять душевну атмосферу! Вони завжди оберуть спокійний вечір, але не вечірку в барі та клубі. Тож їм сподобається на акустичному концерті співачки під псевдонімом Луна.
Козоріг
Козероги перебірливі, тож у них є список лише ТОП-5 виконавців, яких вони хочуть послухати наживо. Зірки рекомендують їм обрати одного з переліку та відвідати його концерт влітку.
Водолій
Часто Водолії забувають про свої обіцянки, бо вони непостійні у своєму виборі. Зірки їм рекомендують не зосереджуватися на одному виконавці, а придбати квитки на два концерти різних зірок. Один із них точно згодиться. Як щодо музичного заходу гурту "Океан Ельзи", "Бумбокс" чи "ВІА Гра"?
Риби
Рибам зірки напророчили концерт гурту TVORCHI! Пісні амбіційних хлопців надихнуть їх на нові звершення, подарують нові емоції та перезавантажать від рутини.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Тіною Кароль:
Нещодавно ми розповіли, чим запам’ятався Atlas Weekend-2021 та як пройшов дебютний день фестивалю.