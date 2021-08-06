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Какой концерт нужно посетить вашему знаку зодиака

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
6 августа, 14:55
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Сомневаетесь, какой концерт внести в список must visit? Хватит! Читайте статью и узнайте, какое мероприятие предсказали звезды вашему знаку зодиака
Какой концерт нужно посетить вашему знаку зодиака
Какой концерт нужно посетить вашему знаку зодиака

Недавно мы рассказывали о ТОП-5 августовских концертах, которые пройдут в Киеве. Пришло время узнать, какое мероприятие подходит вам по астрологическим прогнозам.

Овен

Ценителям активного образа жизни Овнам стоит посетить концерт Monatik. Ведь певец, как и сам знак зодиака всегда готов к новым вызовам и "ритмам", которые готовит жизнь. И песни исполнителя будут только мотивировать идти к своей цели.

Телец

Стабильность для Тельцов – это как образ жизни, поэтому они не из тех, кто готов к спонтанным решениям. Этому знаку зодиака звезды предсказали концерт Валерия Меладзе. Певец обычно исполняет давно известные песни, и вас они мысленно вернут в приятную ностальгию.

Тельцам стоит посетить концерт Валерия Меладзе
Тельцам стоит посетить концерт Валерия Меладзе / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Близнецы

Придирчивым Близнецам стоит идти на концерты звезд, которые "зажигают" сцену своей энергетикой в первые минуты выступления. И самое важное, чтобы исполнители были эмоциональными, тогда зрители почувствуют энергетику и концерт войдет в ТОП. Одни из таких артистов – это Alyona Alyona и Jamala.

Рак

Раков называют психологами, потому что они интересуются этой наукой и применяют полученные знания в рутинной жизни. Им понравится на концерте украинской группы The Hardkiss, которая в треках вспоминает о популярных проблемах социума.

Ракам стоит посетить концерт The Hardkiss
Ракам стоит посетить концерт The Hardkiss / Фото: пресс-служба

Лев

Львы – это творческий знак зодиака, а их амбициозность и уверенность в себе всегда на максимуме. Они оценят концерты The Weeknd и Drake, которые тоже не скрывают свои сильные стороны.

Львы оценят концерты The Weeknd и Drake
Львы оценят концерты The Weeknd и Drake / Фото: Instagram.com

Дева

Девы не любят шумных вечеринок и концертов. Им звезды рекомендуют посетить джазовые концерты, которые проводят под открытым небом. И насладиться атмосферой, а еще дополнить вечер бокалом вина.

Весы

Весов сложно удивить! Но они бы оценили концерты легендарных исполнителей, которые давно вошли в историю. И от одного билета на сольник Джей Ло, Beyonce или Rihanna они бы не отказались.

Весы оценят концерты Джей Ло, Beyonce и Rihanna
Весы оценят концерты Джей Ло, Beyonce и Rihanna / Фото: Getty Images

Скорпион

Харизматичные скорпионы давно мечтают попасть на концерт не менее талантливых исполнителей, которые входят в список ТОП. Среди них DOROFEEVA, NK и Тина Кароль.

Стрелец

Стрельцы любят душевную атмосферу! Они всегда выберут спокойный вечер, но не вечеринку в баре и клубе. Поэтому им понравится на акустическом концерте певицы под псевдонимом Луна.

Козерог

Козероги придирчивы, поэтому у них есть список только ТОП-5 исполнителей, которых они хотят послушать вживую. Звезды рекомендуют им выбрать одного из перечня и посетить его концерт летом.

Водолей

Часто Водолеи забывают о своих обещаниях, потому что они непостоянны в своем выборе. Звезды им рекомендуют не сосредотачиваться на одном исполнители, а приобрести билеты на два концерта различных звезд. Один из них точно пригодится. Как насчет музыкального мероприятия группы "Океан Эльзы", "Бумбокс" или "ВИА Гра"?

Концерт группы "Бумбокс" состоится 19 августа
Концерт группы "Бумбокс" состоится 19 августа / Фото: пресс-служба

Рыбы

Рыбам звезды предсказали концерт группы TVORCHI! Песни амбициозных ребят вдохновят их на свершения, подарят новые эмоции и перезагрузят от рутины.

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Недавно мы рассказали, чем запомнился Atlas Weekend-2021 и как прошел дебютный день фестиваля.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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