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Де недорого поїсти в Буковелі – 5 закладів, які по кишені кожному

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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26 січня, 17:46
В закладинки
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Розповімо про заклади, де не треба платити 260 гривень за тарілку борщу

Збираєтеся до Буковелю, де не лише проживання, а й харчування коштує статки? Ми розповімо про бюджетні заклади на найдорожчому гірськолижному курорті України, щоб ви витратили трішки менше, але попри ціну, залишилися задоволені.

Влаштуйте свято живота, але пам’ятайте, що в багатьох закладах ціни вище середнього, тож промоніторте їх до відвідин. Звісно, якщо не хочете за обід на одного заплатити тисячу гривень.

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Колиба SilverOks

Приходьте в ресторан SilverOks, якщо любите гуцульський колорит та українські традиційні страви. Бо більшість позицій в меню нашої автентичної кухні, але знайдете і європейські рецептури. Відвідувачі, які встигли поїсти в колибі, знають, що всередині закладу не обходиться без щирих усмішок персоналу, міцних наливок для гарного настрою та теплої атмосфери, яка мотивує повернутися знову.

Ціни: борщ український з хлібною кришкою 115 гривень, сирники зі сметаною та ягідним соусом 94 гривні, вареники з картоплею 90 гривень, теплий салат з телятини 158 гривень.

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Ресторація "Курінь"

"Курінь" – це ще один ресторан, який інтер’єром нагадає, що ви на Західній Україні. Бо візуально заклад схожий на олдскульний дім предків та нагадує музей. Його основні "атракції" – це смачні українські страви, рецептурам яких десятки років. Ви захочете тут пообідати, чого лише варта атмосфера закладу та колорит. І, звісно, прийнятні ціни.

/ Фото: Tripadvisor

Ціни: борщ український 70 гривень, банош з бринзою 165 гривень, картопляне пюре 90 гривень, американо 50 гривень, ребра свинні копчені 160 гривень.

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Піцерія "Дон Япон"

Сімейна піцерія "Дон Япон" радо вітає всіх, адже їх бюджетне меню розраховано на пересічного туриста. Так, тут за порцію першої стави не треба платити 260 гривень, як у садибі "Фільварок". Готують в закладі японську та італьську кухні, окрім автентичних страв знайдете й ті, які асоціюються з домом та допоможуть відновитися після катання. Одне з них – бульйон з перепілки.

Ціни: бульйон з перепілки 105 гривень, салат "Грецький" 115 гривень, піца "Куряча" 90 гривень, сирна дошка 250 гривень.

Заклад "ЧаЧа Пурі"

Якщо хочете телепортуватися на мить до Грузії, то приходьте в заклад грузинської кухні "ЧаЧа Пурі". В меню знайдете не лише традиційні страви цієї країни, але й інших. Сюди приходять в будні зустрітися з друзями та неспішно розділити одне хачапурі на двох, а вихідними – спробувати міцний алкоголь, щоб зігрітися після прогулянки.

Ціни: кебаб з куркою та сиром 129 гривень, оселедець власного посолу з картоплею 168 гривень, салат по-грузинськи 169 гривень, суп харчо 149 гривень.

Ресторан "У Галини"

Як щодо обіду в сучасному європейському ресторані, де акцент в меню на національній кухні? "У Галини" ви спробуєте не лише банош та борщ, а й пасту "Карбонару" та інші стави. Заклад славиться продуктами та делікатесами власного виробництва: карпачо з сала, солінням, маринованими грибами та іншим. Ресторан – це вдале місце для святкування особливого дійства, а не лише швидкого обіду.

/ Фото: Tripadvisor

Ціни: український борщ 135 гривень, вареники з картоплею 110 гривень, банош з бринзою 140 гривень.

Нещодавно ми дізналися про реалії відпочинку на Драгобраті.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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