Гірше за Буковель? Ми дізналися про реалії відпочинку на Драгобраті – відгуки туристів

Ціни тішать, але деякі туристи ні за які гроші не повернуться до Драгобрату

Ми дізналися про реалії відпочинку на Драгобраті - відгуки туристів

Поки одні їдуть до мейнстримного Буковелю та платять статки за борщ і проживання в готелях, інші – обирають гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті. Бо ціни на відпочинок приємніші, а краса не менш зачаровує, ніж у Буковелі.

Наприклад, за тур для одного до Драгобрату заплатите від 4 500 гривень на 5 днів. У ціну враховано транспорт у два боки з Києва, проживання в готелі, харчування, трансфер, медична страховка та гід. У Буковелі за ці кошти ви розплатитеся за "скромний" номер для двох на дві доби та дворазове харчування у закладах.

Реклама

Прайс прайсом, але Драгобрат має мінуси, які ставлять під сумнів комфортний відпочинок. Чесними відгуками про релакс на курорті поділилися туристи в Google Maps.

Нерозвинена інфраструктура вас шокує

Ми прочитали десятки відгуків туристів у Google Maps про Драгобрат. Найпопулярніший негативним коментар про інфраструктуру – вона тут нерозвинена. Мандрівники скаржаться, адже цей пункт псує відпочинок.

Реклама

Турист Олексій відмітив чудові умови для катання на лижах. Але інфраструктура на курорті – розчарувала.

Відмінні можливості для фрирайду, але інфраструктура сильно хрумтить на дві ноги, – написав він.

Якщо плануєте їхати на Драгобрат, то закупіться ліками та смаколиками. Турист Тарас зауважив, що магазини та аптеки на курорті – це рідкість. А ще й ціни на продукти вищі врази. Зекономте час та кошти – потурбуйтеся про шопінг до приїзду на Драгобрат.

Реклама

Магазини або аптеки – рідкість, ціни відповідні, варто більшість брати з собою, щоб не шукати та не витрачати багато грошей, – написав він.

Звикли розраховуватися PayPass чи картою в закладах та магазинах? Після приїзду на Драгобрат забудьте про модерні способи для оплати бажаного.

Турист Олег Соловей зауважив, що без грошей на руках відпочивальникам буде складно, бо розрахуватися картою на курорті нереально.

Жодного місця не знайшли, де приймають до оплати картки, окремий бізнес з переведення в готівку з карток. З варіантів оплати з карти на карту, або мати готівку, банкоматів не бачив, – написав він.

Графік та SkiPass для катання на підіймачах розчарує

Якщо ви встигли відвідати декілька гірськолижних курортів України та світу, то будете здивовані правилами драгобратських підйомників. Туристка Ольга Москанова зауважила про мінус, який її засмутив.

Відсутність єдиного скіпасу на всі підйомники – невимовний смуток, – написала вона.

Останній відгук туриста Тараса про катання на Драгобраті розчарує не менше, ніж попередні. Якщо любите катання ввечері, то задумаєтеся, а чи варто вам планувати відпочинок на цьому курорті?!

Тепер з мінусів: відсутність вечірніх катань (графік 9:00-17:00), – написав він.

Будете ризикувати життям на небезпечних дорогах та трасах

Зимові види спорту – це ризик та екстрим, якщо турист не досвічений, то йому буде складно дотримуватися правил для безпечного катання на лижах чи сноуборді. Особливо якщо на трасі для з’їзду – лід через погодні умови.

Про нього написав турист Тарас. Звісно, аналогічна проблема могла бути й в Буковелі. Моніторте прогноз погоди перед поїздкою, щоб вона пройшла вдало.

Тепер з мінусів: лід на трасах та снігові хурделиці, попали в такий період, – написав він.

Проблеми не лише на трасах для спуску, а й на дорогах. Якщо ви плануєте добиратися до Драгобрату автомобілем, то готуйтеся до екстремальностей. Туристка з нікнеймом Mr. Smith рекомендує відмовитися від пересування власним транспортом, якщо ви вперше їдете на курорт.

Проблема з під’їздом, на своєму авто, якщо ви вперше, то краще не їхати, – написала вона.

Умови в готелях можуть розчарувати

Коли бронюватимете готель на Драгобраті, то не очікуйте казки з ідеальним сервісом. З огляду на відгуки туристів, жити на курорті в готелі з відмінними умовами – це рідкість. З закладами схожа ситуація.

Мінус – житло таке собі майже всюди, обслуговування в кафешках – це щось, взагалі не клієнтоорієнтовані. Їжа – щось середнє – сьогодні добре, а завтра взагалі ніяк, – написала туристка Олена Ельгіна.

Один із готелів, де умови та сервіс не відповідають стандартам – це "Вотавіль". За "скромний" номер для двох у готелі платять 2 тис. гривень, а для одного – 1 700 гривень. Невтішним відгуком поділився турист Олег Соловей, який відпочивав там з 31 грудня по 3 січня.

Не пощастило з готелем, написав окремий відгук на "Вотавіль", категорично не раджу цей готель, – написав він.

З орендою спорядження будуть труднощі

Плануєте приїхати на Драгобрат без власного спорядження для катання? Якщо так, то готуйтеся до шоу "Інтуїція". Є ймовірність, що орендуєте все необхідне у відмінній якості не з першого разу. Про що й попередив турист Тарас в Google Maps.

Прокатів багато, але ціни та якість різняться, не варто брати аби брати, – написав він.

Туристка Анастасія Хом зауважила, що її друг зламав ногу через несправність лиж, які орендував. Ось вам реальний приклад того, що вище наведений коментар – сумна реальність на курорті. Локальних пунктів з прокату – чимало, обирайте перевірений та не ризикуйте життя.

Прокат обладнання для лиж ніхто ніколи не перевіряє, налаштовано все дуже погано, через що дорога мені людина зламала ногу, – написала вона.

Вам не нададуть екстрену медичну допомогу

На Драгобраті, як й в Буковелі, шансів вижити мало, якщо ви потрапите в халепу та будете потребувати екстреної медичної допомоги. Бо максимум, що вам запропонують у локальному медпункті – таблетку від головного болю.

Лікаря на Драгобраті по суті нема, ну хіба що вам потрібна таблетка від головного болю. Будьте готові, коли отримаєте різану рану – спускатися в село годину, а потім ще годину чекати, поки знайдеться трансфер, – написала туристка Ксенія.

Якщо навідаєтеся до медпункту, то маєте шанс побачите лікаря напідпитку, як туристка Анастасія Хом. Вона привела туди друга з поламаною ногою на екстрений огляд. Консультація коштувала їм 500 гривень, але лікар не допоміг постраждалому.

Коли нас доставили до медпункту, ми побачили там лікаря напідпитку, що навіть не зміг належним чином надати допомогу, зате за щось – за що саме я взагалі не можу зрозуміти – стягнув з нас п’ятсот гривень, - написала вона.

Дізнайтеся також, як виглядає найдорожчий готель Буковеля, де не вгодили дружині Віктора Павліка.