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Где недорого поесть в Буковеле – 5 заведений, которые по карману каждому

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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26 января, 17:46
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Расскажем о заведениях, где не нужно платить 260 гривен за тарелку борща

Собираетесь в Буковель, где не только проживание, но и питание стоит состояние? Мы расскажем о бюджетных заведениях на самом дорогом горнолыжном курорте Украины, чтобы вы потратили намного меньше, но, несмотря на цену, остались довольны.

Устройте праздник живота, но помните, что во многих заведениях цены выше среднего – проверьте прайс перед посещением. Конечно, если не хотите за обед на одного заплатить тысячу гривен.

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Колыба SilverOks

Приходите в ресторан SilverOks, если любите гуцульский колорит и украинские традиционные блюда. Большинство позиций в меню – наша аутентичная кухня, но найдете и европейские рецептуры. Посетители, успевшие поесть в заведении, знают, что внутри ресторана не обходится без искренних улыбок персонала, крепких наливок для хорошего настроения и теплой атмосферы, мотивирующей вернуться снова.

Цены: борщ украинский с хлебной крышкой 115 гривен, сырники со сметаной и ягодным соусом 94 гривны , вареники с картошкой 90 гривен, теплый салат из телятины 158 гривен.

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Ресторация "Курінь"

"Курінь" – это еще один ресторан, который интерьером напомнит, что вы на Западной Украине. Потому визуально заведение похоже на олдскульный дом предков и напоминает музей. Его основные "аттракции" – это вкусные украинские блюда, рецептурам которых десятки лет. Вы захотите здесь пообедать, чего только стоит атмосфера заведения и колорит. И, конечно, приемлемые цены.

/ Фото: Tripadvisor

Цены: борщ украинский 70 гривен, банош с брынзой 165 гривен, картофельное пюре 90 гривен, американо 50 гривен, ребра копченые свинные 160 гривен.

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Пиццерия "Дон Япон"

Семейная пиццерия "Дон Япон" радостно встречает всех, ведь их бюджетное меню рассчитано на среднестатистического туриста. Да, здесь за порцию блюда не нужно платить 260 гривен, как в садыбе "Фільварок". Готовят в заведении японскую и итальянскую кухни, кроме аутентичных блюд, найдете те, которые ассоциируются с домом и помогут восстановиться после катания. Одно из них – бульон.

Цены: бульон 105 гривен , салат "Греческий" 115 гривен , пицца "Куриная" 90 гривен, сырная доска 250 гривен

Заведение "ЧаЧа Пури"

Если хотите телепортироваться на мгновение в Грузию, то приходите в заведение грузинской кухни "Чача Пури". В меню найдете не только традиционные блюда этой страны, но и других. Сюда приходят в будни встретиться с друзьями и неспешно разделить одно хачапури на двоих, а в выходные – попробовать крепкий алкоголь, чтобы согреться после прогулки.

Цены: кебаб с курицей и сыром 129 гривен, сельдь собственного посола с картофелем 168 гривен, салат по-грузински 169 гривен, суп харчо 149 гривен.

Ресторан "У Галини"

Как насчет обеда в современном европейском ресторане, где акцент в меню на национальной кухне? "У Галини" вы попробуете не только банош и борщ, но и пасту "Карбонару" и другие блюда. Заведение славится продуктами и деликатесами собственного производства: карпаччо из сала, солением, маринованными грибами и другим. Ресторан – это удачное место для празднования особого праздника, а не только быстрого обеда.

/ Фото: Tripadvisor

Цены: украинский борщ 135 гривен, вареники с картошкой 110 гривен, банош с брынза 140 гривен .

Недавно мы узнали о реалиях отдыха на Драгобрате.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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