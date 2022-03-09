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Через який кордон краще їхати до ЄС: поради митників

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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9 березня, 19:43
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Як швидко і без довгих черг на кордонах потрапити до країн ЄС, а куди не варто їхати, якщо у вас нема багато зайвого часу
Через який кордон краще їхати до ЄС: поради митників
Через який кордон краще їхати до ЄС: поради митників / Фото: pixabay.com

Чотирнадцятий день вторгнення Росії в Україну. Багато людей, які мають можливість, залишають країну в пошуках безпечного місця, через що на кордонах утворюються великі черги. Державна митна служба розповіла про найменші та найбільш завантажені пункти пропуску на західному кордоні України.

Більшість людей вважають за краще їхати з країни через кордон із Польщею, і так уже 2 тижні. Через це найбільші черги зараз якраз на пунктах "Шегині" та "Краковець", менш завантажені "Устилуг" та "Ягодин".

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В той самий час пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою завантажені мінімально або взагалі порожні. Якщо у вас є біометричний паспорт, пройти реєстрацію та опинитися у потрібній вам країні ви зможете за 3-4 години.

Через який кордон краще їхати до ЄС
Через який кордон краще їхати до ЄС

Актуальну інформацію про завантаженість прикордонних пунктів митники завдають на інтерактивну карту. А перевірити стан черги на прикордонному пункті можна у цій таблиці, там – чати по кожному пункту пропуску. Також перевірити завантаженість пунктів пропуску можна на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Нагадаємо, як у Відні знайти безкоштовне житло та їжу біженцям – два центри, де допоможуть.

Також українець може емігрувати до Великобританії, заповнивши форму. Але є одна умова...

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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