Центри забезпечать біженців з України найнеобхіднішим

Як у Відні знайти безоплатне житло та їжу біженцям - два центри, де допоможуть

У список ТОП-5 країн за даними Державної прикордонної служби, куди виїхали українців після вторгнення Росії в Україну, ввійшли Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Молдова. Австрія – ще один популярний напрямок серед українців. В офіційному телеграм-каналі КМДА розповіли про два центри у Відні (столиці Австрії), де допомагають емігрантам.

Перший – Гуманітарний центр прибуття для українців, який облаштували в Центрі спорту та розваг. Він працює цілодобово без вихідних, де надають такі послуги:

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першу медичну допомогу.

пошук тимчасового житла.

медичну та психосоціальну допомогу.

харчування та напої.

інформують про найважливіше для життя у Відні.

роблять тестування на коронавірус.

Як дістатися: центр шукайте за адресою Engerthstrasse 267-269, 1020. Скористайтеся громадським транспортом (метро, автобус, трамвай) або автомобілем, щоб приїхати за адресою. Українці можуть користуватися всім громадським транспортом Відня безоплатно.

Другий – реєстраційний та консультаційний центр Austria Center Vienna для біженців. Графік роботи центру: з понеділка по п'ятницю. Години роботи: з 08:00 до 18:00, нових відвідувачів будуть приймати до 16:00.

Як знайти: адреса центру Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220.

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Нагадуємо, що Верховна Рада України затвердила указ президента щодо загальної мобілізації. Відповідно до законів всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон. Але є винятки – хто може перетнути кордон з чоловіків, читайте в попередній статті "Сьогодні".

Дізнайтеся також, як емігрувати до Польщі та чому офіційний статус біженця – це не найкраща ідея.