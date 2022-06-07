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Чим годують китайців у McDonald's – дивіться дивне меню, якого нема в Україні (фото)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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7 червня, 14:13
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У морозиві – морська сіль, а в бургері замість котлети – шоколад
Як виглядає їжа в китайському McDonald's
Як виглядає їжа в китайському McDonald's / Фото: Колаж: Сьогодні

McDonald's не працює в Україні з початку війни. Шанувальники фастфуду чекають перемоги, щоб відсвяткувати її у закладі з "Біг Тейсті" та "МакФлурі". За кордоном мережа працює: українці пробують нові поєднання та діляться враженнями в Instagram. Про нетипове меню розповів Петро Гутовський у сторіс, який переїхав до Китаю.

Хлопець замовив дитяче меню з 7 страв та 1 напою за 15 доларів (ред, – 445 гривень). Зауваживши, що це "божевільний вибір" з McDonald's – серед фастфуду було 2 дивних для рецепторів поєднання.

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Найцікавіше, що таке меню в Макдональдс лише в Китаї, – зауважив українець.

Першим тестував бургер для гурманів з креветковою котлетою, ананасом гриль, зеленим салатом та лимонним соусом. Булка нетипова у формі бейглу, популярної в США випічки, яка нагадує візуально бублик.

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Далі – шоколадний бургер в McDonald's, де замість котлети розтоплена цукерка з чорного шоколаду. Петро зауважив, що на смак бургер – звична булочка з гіркуватим шоколадом.

Морозиво з морською сіллю та кокосом – ще один ексклюзив, протестований Петром. У рецептурі також маршмеллоу та печиво Oreo.

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Це дуже смачно, – зауважив хлопець.

Останні чотири позиції меню: бургер з сосисками та беконом, деруни у формі зірок, звичайні нагетси та пиріжок з бананом та ягодами.

Запивав українець нетипове меню з McDonald's не водою Coca-Cola, а напоєм з морською сіллю та желейками.

Нещодавно ми розповідали, що ресторан Дрейка в США захейтили – гості скаржаться на їжу і просять навчити персонал готувати.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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