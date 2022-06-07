Чем кормят китайцев в McDonald's – смотрите странное меню, которого нет в Украине (фото)

В мороженом – морская соль, а в бургере вместо котлеты – шоколад

Как выглядит еда в китайском McDonald's / Фото: Коллаж: Сегодня

McDonald's не работает в Украине с начала войны. Поклонники фастфуда ждут победы, чтобы отпраздновать ее в заведении с "Биг Тейсти" и "МакФлури". За рубежом сеть работает: украинцы пробуют новые сочетания и делятся впечатлениями в Instagram. О нетипичном меню рассказал Петр Гутовский в сторис, переехавший в Китай.

Парень заказал детское меню из 7 блюд и 1 напитка за 15 долларов (ред, – 445 гривен). Отметив, что это "безумный выбор" из McDonald's - среди фастфуда было 2 странных для рецепторов сочетания.

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Самое интересное, что такое меню в Макдональдсе только в Китае, – написал украинец.

Первым тестировал бургер для гурманов с креветковой котлетой, ананасом гриль, зеленым салатом и лимонным соусом. Булка нетипичная в форме бейгла, популярной в США выпечки, напоминающей визуально баранку.

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Далее – шоколадный бургер в McDonald's, где вместо котлеты растопленная конфета из черного шоколада. Петр отметил, что по вкусу – привычная булочка с горьковатым шоколадом.

Мороженое с морской солью и кокосом – еще один эксклюзив, протестированный Петром. В рецептуре также маршмеллоу и печенье Oreo.

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Это очень вкусно, – отметил парень.

Последние четыре позиции меню: бургер с сосисками и беконом, драники в форме звезд, обычные наггетсы и пирожок с бананом и ягодами.

Запивал украинец нетипичное меню из McDonald's не водой Coca-Cola, а напитком с морской солью и желейками.

Недавно мы рассказывали, что ресторан Дрейка в США захейтили – гости жалуются на еду и просят научить персонал готовить.