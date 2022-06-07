Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?

Судьба Путина

Зеленская о муже

Звезды vs попугаи

Новая пандемия?

Куда пойти в Киеве

I love Lviv
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Чем кормят китайцев в McDonald's – смотрите странное меню, которого нет в Украине (фото)

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июня, 14:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В мороженом – морская соль, а в бургере вместо котлеты – шоколад
Как выглядит еда в китайском McDonald's
Как выглядит еда в китайском McDonald's / Фото: Коллаж: Сегодня

McDonald's не работает в Украине с начала войны. Поклонники фастфуда ждут победы, чтобы отпраздновать ее в заведении с "Биг Тейсти" и "МакФлури". За рубежом сеть работает: украинцы пробуют новые сочетания и делятся впечатлениями в Instagram. О нетипичном меню рассказал Петр Гутовский в сторис, переехавший в Китай.

Парень заказал детское меню из 7 блюд и 1 напитка за 15 долларов (ред, – 445 гривен). Отметив, что это "безумный выбор" из McDonald's - среди фастфуда было 2 странных для рецепторов сочетания.

Реклама

Самое интересное, что такое меню в Макдональдсе только в Китае, – написал украинец.

Первым тестировал бургер для гурманов с креветковой котлетой, ананасом гриль, зеленым салатом и лимонным соусом. Булка нетипичная в форме бейгла, популярной в США выпечки, напоминающей визуально баранку.

Реклама

Далее – шоколадный бургер в McDonald's, где вместо котлеты растопленная конфета из черного шоколада. Петр отметил, что по вкусу – привычная булочка с горьковатым шоколадом.

Мороженое с морской солью и кокосом – еще один эксклюзив, протестированный Петром. В рецептуре также маршмеллоу и печенье Oreo.

Реклама

Это очень вкусно, – отметил парень.

Последние четыре позиции меню: бургер с сосисками и беконом, драники в форме звезд, обычные наггетсы и пирожок с бананом и ягодами.

Запивал украинец нетипичное меню из McDonald's не водой Coca-Cola, а напитком с морской солью и желейками.

Недавно мы рассказывали, что ресторан Дрейка в США захейтили – гости жалуются на еду и просят научить персонал готовить.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять