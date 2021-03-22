Як приготувати улюблений коктейль "блондинки в законі" — всього 4 інгредієнти

У рецептурі також танці

Різ Візерспун, відома як блондинка в законі сьогодні святкує своє день народження. Ми пропонуємо згадати її улюблений коктейль, рецептом якого вона поділилася в своєму Instagram . Цим самим зробила напій серйозним конкурентом класичному "Аперолю".

Але пообіцяйте, що ви не просто прочитаєте рецепт, але і приготуєте його. Відчуйте смакові вподобання зірки і заодно відсвяткуйте сьогодні день народження Різ.

Fizzy Apple Cider від Різ Візерспун Фото: скриншот

Зірка поділилася улюбленим рецептом Fizzy Apple Cider восени 2020 в своєму Instagram . З тих пір його називають головним коктейлем осені. Нагадує він рецептуру "Апероль Шприцу", але має головна відмінність – яблучний сидр.

Все, що потрібно для приготування Fizzy Apple Cider, це: яблучний сидр, Aperol, содова і просекко. Також слайс яблука для дизайну та лід. І, звичайно, настрій, який зірка продемонструвала готуючи коктейль.

Танці і настрій – це, звичайно, чудово, але Різ на відео не вказала точні пропорції. Насправді, готувати коктейль на "око" – ризиковано. Тому пропонуємо скористатися класичним мірилом, як в рецепті "Апероль Шприц".

Рецептура коктейлю:

40 мл Aperol; 60 мл просекко; 20 мл содової; 40 мл яблучного сидру.

На відео під час приготування коктейлю зірка спочатку додає яблучний сидр в стакан з льодом, потім Aperol, содову, перемішує рідину і наливає просекко. Наступний інгредієнт – танці на кухні і на завершення слайс яблука для дизайну.

Кінцевий результат Fizzy Apple Cider Фото: скриншот



Під час приготування блондинка в законі ледь не "затопила" кухню, бо пляшка газованої води вибухнула в найнесподіваніший момент. Як у кращих фільмах! Так, Різ вміє зробити картину ефектною за 1 секунду, навіть, якщо це відео в Instagram.

Неочікуваності під час приготування коктейлю Фото: скриншот

"Ідеально підходить для осені та добре поєднується з будь-якими танцювальними рухами", – підписала актриса відео в соціальній мережі. Але не зациклюйтеся на зазначеному сезоні, бо головне – це настрій. Впевнені, Різ сказала б саме так. Цікаво, скільки Fizzy Apple Cider вона випила за сьогодні?

Фото: Pinterest

Словом, всього 5 хвилин і 4 інгредієнти вам потрібно, щоб приготувати улюблений напій блондинки в законі. Бажано, не повторювати трюк із водою і готувати лише з хорошим настроєм.

Всім cheers!

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