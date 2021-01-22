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Ображений наречений кинув торт в обличчя веселої нареченої й потрапив на відео

Сьогодні, 09:39

Користувачі Мережі порадили жінці негайно розлучитися

Ображений наречений на весіллі кинув великий торт в обличчя нареченої, яка привселюдно сміялася над ним. Ролик з'явився на сторінці @Kelsboyd3 в TikTok і швидко став популярним, зібравши мільйони переглядів та десятки тисяч вподобань.

На кадрах показано, як пара стоїть біля столу з весільним тортом. Наречена взяла шматочок десерту і навмисно забруднила нареченого. Той вирішив помститися коханій, схопив багаторівневий торт і кинув їй в обличчя.

@ kelsboyd3

## cakesmash ## nobodygotcake ## smash ## cakesmashchallenge ## hedidntgetany ## kingston ## tennessee ## barnofmaplecreek ## johndeeergreen ## ohno ## rusticwedding

Oh No – Kreepa

Користувачі Мережі пишуть, що подібна поведінка – неприйнятна. Вони порадили жінці негайно розлучитися.

"Можна простежити, як його піднесений настрій змінюється на злість, і він кидає торт; йди від нього, подруго, він аб'юзер", – зазначив один з підписників @Kelsboyd3.

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Однак сама наречена назвала вчинок нареченого смішним. "Для нас це нормально, і ми всіх розсмішили. Шкода, що наше почуття гумору відрізняється від вашого", – відреагувала на інцидент вона.

Нагадаємо, раніше наречена після весілля відвезла нареченого до будинку для людей похилого віку.

Дивіться відео: добірка найдивніших курйозів на весіллях

До того жо, ми розповідали, як наречений і наречена сфотографувалися перед весіллям – цей знімок став останнім у їхньому житті.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@kelsboyd3
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