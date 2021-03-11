Фото дня. Чоловік завів двох домашніх свиней і вигулює їх містом
Власник тварин стверджує, що його вихованці дуже милі та розумні
32-річний Джош Таунсенд з англійського міста Челтнем завів і регулярно вигулює своїх домашніх свиней – 40-кілограмового Біллі та 15-кілограмового Франкліна. За словами чоловіка, на вулиці люди нормально реагують на тварин, позаяк вони "дуже милі і розумні". Про це пише видання Daily Mail.
Цікаво, що британське Міністерство навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства встановило офіційний маршрут для вигулу свиней, оскільки ці тварини можуть бути переносниками різних хвороб.
Тож Джош змушений пересуватися тільки за вказаним маршрутом, уникаючи магазинів, кафе і місць для пікніків.
За його словами, тварини розумні і навіть навчилися деяким трюкам, що властиві собакам. Наприклад, свинки по команді сідають, крутяться та підходять.
Вихованці Джоша їдять спеціальні гранули, свіжі фрукти і овочі, у тому числі яблука без шкірки, моркву.
Британець зазначає, що свиням, які живуть разом, потрібна ієрархія, тож Біллі та Франклін змагалися, щоб визначити боса. На перше місце вийшов Біллі – він набрав приблизно на 30 кілограмів більше.
Нагадаємо, свиня здивувала Мережу знанням правил дорожнього руху і стала прикладом для наслідування. Крім цього, Ілон Маск показав майбутнє людства на прикладі свині.
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