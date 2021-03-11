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Фото дня. Чоловік завів двох домашніх свиней і вигулює їх містом

Сьогодні, 10:17

Власник тварин стверджує, що його вихованці дуже милі та розумні

32-річний Джош Таунсенд з англійського міста Челтнем завів і регулярно вигулює своїх домашніх свиней – 40-кілограмового Біллі та 15-кілограмового Франкліна. За словами чоловіка, на вулиці люди нормально реагують на тварин, позаяк вони "дуже милі і розумні". Про це пише видання Daily Mail.

Цікаво, що британське Міністерство навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства встановило офіційний маршрут для вигулу свиней, оскільки ці тварини можуть бути переносниками різних хвороб.

Фото: SWNS

Тож Джош змушений пересуватися тільки за вказаним маршрутом, уникаючи магазинів, кафе і місць для пікніків.

За його словами, тварини розумні і навіть навчилися деяким трюкам, що властиві собакам. Наприклад, свинки по команді сідають, крутяться та підходять.

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Фото: SWNS

Вихованці Джоша їдять спеціальні гранули, свіжі фрукти і овочі, у тому числі яблука без шкірки, моркву.

Фото: SWNS

Британець зазначає, що свиням, які живуть разом, потрібна ієрархія, тож Біллі та Франклін змагалися, щоб визначити боса. На перше місце вийшов Біллі – він набрав приблизно на 30 кілограмів більше.

Нагадаємо, свиня здивувала Мережу знанням правил дорожнього руху і стала прикладом для наслідування. Крім цього, Ілон Маск показав майбутнє людства на прикладі свині.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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