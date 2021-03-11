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Фото дня. Мужчина завел двух домашних свиней и выгуливает их по городу

Сегодня, 10:17

Владелец животных утверждает, что его питомцы очень милые и умные

32-летний Джош Таунсенд из английского города Челтнем завел и регулярно выгуливает своих домашних свиней – 40-килограммового Билли и 15-килограммового Франклина. По словам мужчины, на улице люди нормально реагируют на животных, так как они "очень милые и умные". Об этом пишет издание Daily Mail.

Любопытно, что британское Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства установило официальный маршрут для выгула свиней, поскольку эти животные могут быть переносчиками различных болезней.

Фото: SWNS

Джош передвигается только по указанному маршруту, избегая магазины, кафе и мест для пикников.

По его словам, животные умные и даже научились трюкам, которые свойственны для собак. Например, свинки по командам умеют сидеть, крутиться и подходить.

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Фото: SWNS

Из еды питомцы употребляют специальные гранулы, свежие фрукты и овощи, в том числе яблоки без кожуры, морковь.

Фото: SWNS

Британец отмечает, что свиньям, живущим вместе, нужна иерархия, поэтому между Билли и Франклином произошла первоначальная битва за определение босса. На первое место вышел Билли, набрав примерно на 30 килограммов больше.

Напомним, свинья восхитила Сеть знаниями правил дорожного движения и стала примером для подражания. Кроме этого, Илон Маск показал будущее человечества на примере свиньи.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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