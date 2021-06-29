5 простых, но оригинальных рецептов на Петров пост-2021

Петров пост в этом году, как и всегда, продлиться до 11 июля. В этот период нельзя употреблять в пищу любые продукты животного происхождения, кроме рыбы и морепродуктов. При этом овощи, грибы, крупы, фрукты, ягоды и бобовые есть можно. Ниже найдете постное меню на день, которое поможет вам соблюдать пост Петра и Павла вкусно и с пользой. В календаре лайфхаков для лета найдете самые яркие идеи, чтобы провести эти месяцы незабываемо.
Постный суп с рыбой, помидорами и зеленым горошком
Ингредиенты:
- 2 л воды
- 700 г хека
- 3 картофелины
- 1 луковица
- 200 г помидоров
- 800 г риса
- 2/3 стакана замороженного горошка.
- 3 ст. л. растительного масла
- соль, перец
Способ приготовления:
- Промытую рыбу залить водой, довести до кипения и снять пену. Переложить рыбу на тарелку.
- Бульон процедить и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения, добавить рис и нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности картошки.
- Рыбу разобрать на кусочки, убрать кости и кожу. Добавить в суп.
- На сковороде с растительным маслом обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками. Готовить 7 минут.
- Добавить пассерованные овощи в кастрюлю вместе с зеленым горошком. Посолить и поперчить. Варить, пока горошек не станет мягким. Подавать суп вместе с хлебом.
Постное рагу из кабачков, баклажанов и картофеля в мультиварке
Ингредиенты:
- кабачки – 200 г
- баклажаны – 200 г
- перец болгарский – 200 г
- перец острый – 1 небольшой стручок
- морковь – 100 г
- картофель – 500 г
- чеснок – 3 зубчика
- помидоры – 200 г или 50 г вяленых
- соль, перец
- растительное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу.
- Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала.
- В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.
Совет: если вы собираетесь готовить рагу на плите, возьмите кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой, выставьте температуру ниже среднего и готовьте, периодически помешивая, около часа.
Постный салат из капусты с помидорами
Ингредиенты:
- половина молодой белокочанной капусты
- 1 большой красный помидор
- 1 большой желтый помидор
- 2-3 свежих огурца
- несколько веточек зеленого лука и укропа
- 1-2 зубчика чеснока
- немного сушеного орегано
- 1 щепотка молотого перца
- 3-4 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- соль, молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Капусту тонко нашинковать, размять руками вместе с лимонным соком и щепоткой соли.
- Помидоры порезать ломтиками, огурцы – кружочками.
- Зелень мелко порубить. Все перемешать.
- В масло добавить пропущенный через пресс чеснок, специи, хорошо перемешать.
- Заправить салат, посолить по вкусу.
- Дать настояться 15-20 минут и подавать.
Постные картофельные зразы с шампиньонами
Ингредиенты:
- 6-8 картофелин
- 300 г шампиньонов
- 2 средних луковицы
- 3-4 ст. л. муки
- 1 долька чеснока
- 1 лавровый листик
- 3-4 горошины душистого перца
- 4-5 горошин черного перца
- зелень
- 2 ч. л. соли (или по вкусу)
- 1 ч. л. черного молотого перца
- 4-5 ст. л. рафинированного растительного масла
Способ приготовления:
- Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится.
- Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить.
- Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи.
- Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать.
- Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразу и обвалять ее в муке. Повторить с оставшимися ингредиентами.
- Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Подавать зразы вместе со свежими или тушеными овощами.
Постный шоколадный пирог с вишней
Ингредиенты для теста:
- 3 стакана муки
- 1,5 стакана сахара
- 2 стакана воды
- 3/4 стакана растительного масла
- 1/2 стакана какао-порошка
- 1 ч. л. соли
- 2 ч. л. соды или 4 ч. ложки разрыхлителя
- 2 ст. л. белого винного или яблочного уксуса
- 1 пакетик ванильного сахара
- 400 г вишен без косточек
- сахарная пудра
Способ приготовления:
- Вишни разморозить и слить сок.
- В большой миске смешать все сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар, ваниль, соль, соду и какао.
- Смешать воду, уксус и масло, влить в сухую смесь и перемешать до однородности.
- Круглую форму для выпечки застелить пергаментной бумагой. Вылить в нее половину теста, разложить на нем вишню, равномерно распределить оставшееся тесто.
- Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Остудить корж и дать ему постоять в течение 5-6 часов. Посыпать просеянной сахарной пудрой.
- Совет: если вы планируете использовать консервированные вишни, добавьте в тесто меньше сахара.
Из видео узнаете, как быстро замариновать огурцы и рецепт салата из них.
Здесь найдете календарь питания по дням на весь Петров пост.