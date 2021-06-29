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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

5 простых, но оригинальных рецептов на Петров пост-2021

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 июня, 10:25
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Можно украсить свое меню супом с овощами и хеком, рагу из кабачков и баклажанов, его можно приготовить в мультиварке, салат из молодой капусты и помидоров, картофельные зразы с грибами и шоколадный пирог с вишней
Рагу из кабачков и баклажанов
Рагу из кабачков и баклажанов / Фото: Depositphotos

Петров пост в этом году, как и всегда, продлиться до 11 июля. В этот период нельзя употреблять в пищу любые продукты животного происхождения, кроме рыбы и морепродуктов. При этом овощи, грибы, крупы, фрукты, ягоды и бобовые есть можно. Ниже найдете постное меню на день, которое поможет вам соблюдать пост Петра и Павла вкусно и с пользой. В календаре лайфхаков для лета найдете самые яркие идеи, чтобы провести эти месяцы незабываемо.

Постный суп с рыбой, помидорами и зеленым горошком

Постный рыбный суп с овощами
Постный рыбный суп с овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 л воды
  • 700 г хека
  • 3 картофелины
  • 1 луковица
  • 200 г помидоров
  • 800 г риса
  • 2/3 стакана замороженного горошка.
  • 3 ст. л. растительного масла
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Промытую рыбу залить водой, довести до кипения и снять пену. Переложить рыбу на тарелку.
  2. Бульон процедить и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения, добавить рис и нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности картошки.
  3. Рыбу разобрать на кусочки, убрать кости и кожу. Добавить в суп.
  4. На сковороде с растительным маслом обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками. Готовить 7 минут.
  5. Добавить пассерованные овощи в кастрюлю вместе с зеленым горошком. Посолить и поперчить. Варить, пока горошек не станет мягким. Подавать суп вместе с хлебом.

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Постное рагу из кабачков, баклажанов и картофеля в мультиварке

Рагу постное из овощей
Рагу постное из овощей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • кабачки – 200 г
  • баклажаны – 200 г
  • перец болгарский – 200 г
  • перец острый – 1 небольшой стручок
  • морковь – 100 г
  • картофель – 500 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • помидоры – 200 г или 50 г вяленых
  • соль, перец
  • растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу.
  2. Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала.
  3. В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.

Совет: если вы собираетесь готовить рагу на плите, возьмите кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой, выставьте температуру ниже среднего и готовьте, периодически помешивая, около часа.

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Постный салат из капусты с помидорами

Постный салат из капусты и овощей
Постный салат из капусты и овощей / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • половина молодой белокочанной капусты
  • 1 большой красный помидор
  • 1 большой желтый помидор
  • 2-3 свежих огурца
  • несколько веточек зеленого лука и укропа
  • 1-2 зубчика чеснока
  • немного сушеного орегано
  • 1 щепотка молотого перца
  • 3-4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Капусту тонко нашинковать, размять руками вместе с лимонным соком и щепоткой соли.
  2. Помидоры порезать ломтиками, огурцы – кружочками.
  3. Зелень мелко порубить. Все перемешать.
  4. В масло добавить пропущенный через пресс чеснок, специи, хорошо перемешать.
  5. Заправить салат, посолить по вкусу.
  6. Дать настояться 15-20 минут и подавать.

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Постные картофельные зразы с шампиньонами

Постные зразы с картошкой и грибами
Постные зразы с картошкой и грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 6-8 картофелин
  • 300 г шампиньонов
  • 2 средних луковицы
  • 3-4 ст. л. муки
  • 1 долька чеснока
  • 1 лавровый листик
  • 3-4 горошины душистого перца
  • 4-5 горошин черного перца
  • зелень
  • 2 ч. л. соли (или по вкусу)
  • 1 ч. л. черного молотого перца
  • 4-5 ст. л. рафинированного растительного масла

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится.
  2. Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить.
  3. Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи.
  4. Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать.
  5. Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразу и обвалять ее в муке. Повторить с оставшимися ингредиентами.
  6. Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Подавать зразы вместе со свежими или тушеными овощами.

Постный шоколадный пирог с вишней

Свободолюбивые и категоричные Козероги – это проверенная временем "Прага" и другие шоколадные торты
Свободолюбивые и категоричные Козероги – это проверенная временем "Прага" и другие шоколадные торты / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста:

  • 3 стакана муки
  • 1,5 стакана сахара
  • 2 стакана воды
  • 3/4 стакана растительного масла
  • 1/2 стакана какао-порошка
  • 1 ч. л. соли
  • 2 ч. л. соды или 4 ч. ложки разрыхлителя
  • 2 ст. л. белого винного или яблочного уксуса
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 400 г вишен без косточек
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Вишни разморозить и слить сок.
  2. В большой миске смешать все сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар, ваниль, соль, соду и какао.
  3. Смешать воду, уксус и масло, влить в сухую смесь и перемешать до однородности.
  4. Круглую форму для выпечки застелить пергаментной бумагой. Вылить в нее половину теста, разложить на нем вишню, равномерно распределить оставшееся тесто.
  5. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  6. Остудить корж и дать ему постоять в течение 5-6 часов. Посыпать просеянной сахарной пудрой.
  7. Совет: если вы планируете использовать консервированные вишни, добавьте в тесто меньше сахара.

Из видео узнаете, как быстро замариновать огурцы и рецепт салата из них.

Здесь найдете календарь питания по дням на весь Петров пост.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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