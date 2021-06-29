5 простых, но оригинальных рецептов на Петров пост-2021

Можно украсить свое меню супом с овощами и хеком, рагу из кабачков и баклажанов, его можно приготовить в мультиварке, салат из молодой капусты и помидоров, картофельные зразы с грибами и шоколадный пирог с вишней

Рагу из кабачков и баклажанов / Фото: Depositphotos

Петров пост в этом году, как и всегда, продлиться до 11 июля. В этот период нельзя употреблять в пищу любые продукты животного происхождения, кроме рыбы и морепродуктов. При этом овощи, грибы, крупы, фрукты, ягоды и бобовые есть можно. Ниже найдете постное меню на день, которое поможет вам соблюдать пост Петра и Павла вкусно и с пользой. В календаре лайфхаков для лета найдете самые яркие идеи, чтобы провести эти месяцы незабываемо.

Постный суп с рыбой, помидорами и зеленым горошком

Постный рыбный суп с овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 л воды

700 г хека

3 картофелины

1 луковица

200 г помидоров

800 г риса

2/3 стакана замороженного горошка.

3 ст. л. растительного масла

соль, перец

Способ приготовления:

Промытую рыбу залить водой, довести до кипения и снять пену. Переложить рыбу на тарелку. Бульон процедить и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения, добавить рис и нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности картошки. Рыбу разобрать на кусочки, убрать кости и кожу. Добавить в суп. На сковороде с растительным маслом обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками. Готовить 7 минут. Добавить пассерованные овощи в кастрюлю вместе с зеленым горошком. Посолить и поперчить. Варить, пока горошек не станет мягким. Подавать суп вместе с хлебом.

Постное рагу из кабачков, баклажанов и картофеля в мультиварке

Рагу постное из овощей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

кабачки – 200 г

баклажаны – 200 г

перец болгарский – 200 г

перец острый – 1 небольшой стручок

морковь – 100 г

картофель – 500 г

чеснок – 3 зубчика

помидоры – 200 г или 50 г вяленых

соль, перец

растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу. Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала. В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.

Совет: если вы собираетесь готовить рагу на плите, возьмите кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой, выставьте температуру ниже среднего и готовьте, периодически помешивая, около часа.

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Постный салат из капусты с помидорами

Постный салат из капусты и овощей / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

половина молодой белокочанной капусты

1 большой красный помидор

1 большой желтый помидор

2-3 свежих огурца

несколько веточек зеленого лука и укропа

1-2 зубчика чеснока

немного сушеного орегано

1 щепотка молотого перца

3-4 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Капусту тонко нашинковать, размять руками вместе с лимонным соком и щепоткой соли. Помидоры порезать ломтиками, огурцы – кружочками. Зелень мелко порубить. Все перемешать. В масло добавить пропущенный через пресс чеснок, специи, хорошо перемешать. Заправить салат, посолить по вкусу. Дать настояться 15-20 минут и подавать.

Постные картофельные зразы с шампиньонами

Постные зразы с картошкой и грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

6-8 картофелин

300 г шампиньонов

2 средних луковицы

3-4 ст. л. муки

1 долька чеснока

1 лавровый листик

3-4 горошины душистого перца

4-5 горошин черного перца

зелень

2 ч. л. соли (или по вкусу)

1 ч. л. черного молотого перца

4-5 ст. л. рафинированного растительного масла

Способ приготовления:

Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится. Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить. Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи. Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать. Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразу и обвалять ее в муке. Повторить с оставшимися ингредиентами. Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Подавать зразы вместе со свежими или тушеными овощами.

Постный шоколадный пирог с вишней

Свободолюбивые и категоричные Козероги – это проверенная временем "Прага" и другие шоколадные торты / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста:

3 стакана муки

1,5 стакана сахара

2 стакана воды

3/4 стакана растительного масла

1/2 стакана какао-порошка

1 ч. л. соли

2 ч. л. соды или 4 ч. ложки разрыхлителя

2 ст. л. белого винного или яблочного уксуса

1 пакетик ванильного сахара

400 г вишен без косточек

сахарная пудра

Способ приготовления:

Вишни разморозить и слить сок. В большой миске смешать все сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар, ваниль, соль, соду и какао. Смешать воду, уксус и масло, влить в сухую смесь и перемешать до однородности. Круглую форму для выпечки застелить пергаментной бумагой. Вылить в нее половину теста, разложить на нем вишню, равномерно распределить оставшееся тесто. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут. Готовность проверить зубочисткой. Остудить корж и дать ему постоять в течение 5-6 часов. Посыпать просеянной сахарной пудрой. Совет: если вы планируете использовать консервированные вишни, добавьте в тесто меньше сахара.

Из видео узнаете, как быстро замариновать огурцы и рецепт салата из них.

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