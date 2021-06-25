9 лайфхаків для тих, хто поки що не сильний у шашлику і овочах на грилі

Обов'язково видаляйте всі прожилки з м'яса перед маринадом, маринуйте його не більше 3-4 годин, не додавайте в маринад цитрусові. А швидше вогонь можна розпалити за допомогою паперової упаковки з-під яєць, всередині якої буде вугілля

Як смачно посмажити м'ясо і овочі на вогні / Фото: freepik.com

Попереду довгі вихідні – і саме час для страв на грилі та мангалі. Навіть якщо ви не зовсім впевнено почуваєтеся в цьому процесі, навчитися смажити рибу, м'ясо й овочі на вогні нескладно. Важливо знати ці 9 лайфхаків, що знайдете нижче. І ще багато класних лайфхаків для незабутнього літа шукайте в нашому календарі.

М'ясо

Шашлык из свинины / Фото: Pixabay

Лайфхак № 1. Вибирайте правильне м'ясо – свіже та заморожене не годиться

Не беріть свіже м'ясо. Для шашлику годиться тільки те, що вилежалося добу-дві. Це також стосується і замороженого. Як відрізнити охолоджене м'ясо від замороженого і того, що відтаяло? Потрібно натиснути пальцем і м'ясо має бути пружним. У м'яса, що відтаяло, – інтенсивніший колір, пухка консистенція, червоний м'ясний сік.

Лайфхак №2. Правильно обробляйте м'ясо і маринуйте його в кисломолочних продуктах

Навіть у найкращому м'ясі не має бути жодної прожилки, їх потрібно ретельно прибрати. Інакше жоден маринад з ними не впорається. Щодо маринадів, то для хорошого м'яса не потрібно чогось особливого – хіба що перець, цибуля, свіжі трави. Для соковитого шашлику можна додати кефір або мацоні, а ось лимон зробить м'ясо жорстким.

Лайфхак № 3. Не залишайте м'ясо в маринаді на ніч

Щоб отримати смачний шашлик, треба викладати його в ємності в такій послідовності: цибуля зі спеціями, м'ясо, знову цибуля. Так залишити на кілька годин, потім перемішати руками і ще залишити на годину. Якщо шашлик маринуватиметься всю ніч, ніжніше він від цього не стане. Оптимальна ширина шматка м'яса для яловичини, баранини, свинини – близько 3 см.

Лайфхак № 4. Перед смаженням м'ясо має бути кімнатної температури

Так воно просмажиться рівномірно – це стосується товстих шматків м'яса. Для тонших шматків м'ясо має бути трохи охолодженим, так ви уникнете "пропарювання" м'яса зсередини.

Після того, як ви посмажили м'ясо, накрийте його фольгою. Воно має відпочити кілька хвилин, щоб рівномірно розподілилися сік.

Мангал

Розпалюйте мангал за допомогою упаковки з-під яєць, в яку покладіть вугілля / Фото: freepik.com

Лайфхак № 5. Візьміть упаковку від яєць для розпалювання вугілля

Вугілля можна покласти в упаковку, покласти в мангал і підпалити. Вогонь ви отримаєте набагато швидше.

Лайфхак № 6. Визначайте рівень жару за допомогою хліба

Шматки хліба можна покласти на решітку і підсмажити кілька хвилин. Коли ви його перевернете, то за пригорілими частинами на хлібі зможете визначити, в якому місці жар сильніше.

Котлети для бургерів

У котлету для бургера покладіть лід або вершкове масло

Лайфхак № 7. Лід або вершкове масло всередині котлети

Кубики льоду або шматочки замороженого вершкового масла потрібно покласти в центр котлети – так вона точно вийде соковитою.

Риба

Скумбрія на грилі / Фото: Depositphotos

Лайфхак № 8. Підкладайте під рибу шматочки лимона

Так вона точно не пригорить до решітки, а риба набуде тонкого смаку та аромату.

Перець

/ Фото: freepik.com

Лайфхак № 9. Смажте перець, не розрізаючи його

Решітку можна змастити олією, а перець потрібно готувати, доки шкірка з усіх боків не потемніє. Після цього потрібно зняти перець з решітки, накрити і залишити на 20 хвилин. Так шкірка зніметься легко та швидко.

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