Всесвітній день хіджабу: історія і традиції свята

Дізнайтеся, що за свято День хіджабу і звідки воно до нас прийшло

Всесвітній день хіджабу Фото: Pexels

Сьогодні, 1 лютого – Всесвітній день хіджабу. Що це за свято, яка його мета, що таке хіджаб, навіщо його носять, і чому жінки в світі не відмовляються від хіджабу, дізнайтеся в нашій статті.

Всесвітній день хіджабу Фото: Pexels

Всесвітній день хіджабу: історія свята

Хіджаб – це один із головних атрибутів жіночого одягу в мусульманському світі.

День хіджабу – свято відносно молоде. Воно почало відзначатися з лютого 2013 року. Ідея створення незвичайного свята народилася у мусульманки на ім'я Назмі Кхан. Її сім'я переїхала з Республіки Бангладеш до Америки, де не відмовилася від своїх релігійних переконань, при цьому змушуючи Назмі носити національний одяг.

Дівчині в хіджабі доводилося терпіти насмішки і нерозуміння з боку суспільства. Тому вона вирішила розповідати про історію, традиції і правильне носіння хіджабу. А потім Назмі запропонувала створити свято на честь хіджабу, щоб побороти негативні стереотипи про іслам.

Хіджаб: фотографії Фото: Pexels

Історія носіння хіджабу йде зі Стародавнього Ірану. Згідно з Кораном, хіджаб – це покрив, завіса і захист Всевишнього. Цим пояснюється, навіщо носять хіджаб. Така хустка в мусульманстві символізує покірність і смиренність, адже жінці належить приховувати своє тіло і не виставляти напоказ свою красу – в цьому випадку чистота її душі дозволить потрапити в Рай.

У чому різниця між паранджею і хіджабом

Відмінності в деяких деталях мусульманського жіночого одягу можуть здаватися незначними. В широкому розумінні хіджаб – це будь-який одяг, що відповідає нормам шаріату. Але в західних країнах хіджабом почали називати мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха і шию, але обличчя при цьому залишається відкритим.

А ось довге покривало, яке повністю ховає під собою і тіло, і обличчя – це паранджа. У ній є лише проріз для очей, закритий щільною сіткою.

Традиції свята хіджабу

Зазвичай у День хіджабу 1 лютого активісти в торгових центрах або на вулиці роздавали хустки і пропонували жінкам приміряти на себе хіджаб. А в інтернеті цього дня розміщують ролики і фото видів хіджабу, а також різних варіантів, як зав'язати хіджаб.

День хіджабу: символізм і історія

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