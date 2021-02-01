Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Всемирный день хиджаба: история и традиции праздника

Сегодня, 13:07

Узнайте, что за праздник День хиджаба и откуда он к нам пришел

Всемирный день хиджаба
Всемирный день хиджаба
Фото: Pexels

Сегодня, 1 февраля – Всемирный день хиджаба. Что это за праздник, какова его цель, что такое хиджаб, зачем его носят, и почему женщины в мире не отказываются от хиджаба, узнайте в нашей статье.

Всемирный день хиджаба
Всемирный день хиджаба
Фото: Pexels

Всемирный день хиджаба: история праздника

Хиджаб – это один из главных атрибутов женской одежды в мусульманском мире.

День хиджаба – праздник относительно молодой. Он начал отмечаться с февраля 2013 года. Идея создания необычного праздника родилась у мусульманки по имени Назме Кхан. Ее семья переехала из Республики Бангладеш в Америку, где не отказалась от своих религиозных убеждений, при этом заставляя Назме носить национальную одежду.

Читайте также:
1 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Девушке в хиджабе приходилось терпеть насмешки и непонимание со стороны общества. Поэтому она решила рассказывать об истории, традициях и правильном ношении хиджаба. А затем Назме предложила создать праздник в честь хиджаба, чтобы побороть негативные стереотипы об исламе.

Хиджаб: фотографии
Хиджаб: фотографии
Фото: Pexels

История ношения хиджаба уходит в Древний Иран. Согласно Корану, хиджаб – это покров, завеса и защита Всевышнего. Этим объясняется, зачем носят хиджаб. Такой платок в мусульманстве символизирует покорность и смирение, ведь женщине положено скрывать свое тело и не выставлять напоказ свою красоту – в этом случае чистота ее души позволит попасть в Рай.

В чем разница между паранджой и хиджабом

Различия в некоторых деталях мусульманской женской одежды могут показаться незначительными. В широком понимании хиджаб – это любая одежда, которая соответствует нормам шариата. Но в западных странах хиджабом стали называть мусульманский платок, который полностью закрывает волосы, уши и шею, но лицо при этом остается открытым.

А вот длинное покрывало, которое полностью прячет под собой и тело, и лицо – это паранджа. В ней имеется лишь прорезь для глаз, закрытая плотной сеткой.

Читайте также:
Как завязывать хиджаб: ТОП-4 простых способа для украшения головы

Традиции праздника хиджаба

Обычно в день хиджаба 1 февраля активисты в торговых центрах или на улице раздавали платки и предлагали женщинам примерить на себя хиджаб. А в интернете в этот день размещают ролики и фото видов хиджаба, а также различных вариантов, как завязать хиджаб.

День хиджаба: символизм и история

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
1 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать День сурка 2020: когда и как отмечают в Украине и мире Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020 Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника
мусульмане праздники мусульманки хиджаб
Реклама

Новости партнеров

Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото
Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
У Насти Каменских случилось горе в семье
У Насти Каменских случилось горе в семье
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы
Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы

Популярные статьи

Сегодня, 13:07Events

Всемирный день хиджаба: история и традиции праздника

Сегодня, 11:24Вкусно

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 05:14Психо

Гороскоп на сегодня 1 февраля: Ракам нужен график дел, а Львы будут довольны собой

Вчера, 16:36Звездно

Кристен Стюарт шокирует сходством с принцессой Дианой. Сравните сами

Вчера, 12:39Звездно

Дан Балан вернулся на "Голос країни". Его заметили с Тиной Кароль (фото)

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 05:07Психо

Гороскоп на сегодня 31 января: у Водолея будет упадок сил, а у Рыб – день баловства

30 январяЗвездно

Танцы Данилко и новые удивительные герои: как прошел второй эфир шоу "Маска"

30 январяЗвездно

Дочь Юлии Началовой осталась без наследства из-за экс-бойфренда мамы

30 январяЗвездно

Принц Гарри приедет в Лондон без Меган Маркл – СМИ

30 январяЗвездно

Как живется с тещей. Украинские звезды поделились своим опытом

30 январяЗвездно

"Ну могла бы и меня обработать": Полякова пристыдила Могилевскую за фотошоп

30 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

29 январяЗвездно

Клиническая смерть, два брака и пародии: все об Александре Скичко, новом главе Черкасской ОГА

29 январяЗвездно

Слава Каминская показала нового возлюбленного на отдыхе на Мальдивах: видео

29 январяВкусно

Как приготовить пунш: ТОП-5 рецептов согревающего напитка

Новости партнеров

«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
"Холостячка" Ксения Мишина снялась в боди для модного глянца
"Холостячка" Ксения Мишина снялась в боди для модного глянца
Сломавшая позвоночник Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии
Сломавшая позвоночник Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии
Внучка Ротару показала романтические фото с женихом-миллионером
Внучка Ротару показала романтические фото с женихом-миллионером
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть
Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять