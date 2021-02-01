Всемирный день хиджаба: история и традиции праздника

Узнайте, что за праздник День хиджаба и откуда он к нам пришел

Всемирный день хиджаба Фото: Pexels

Сегодня, 1 февраля – Всемирный день хиджаба. Что это за праздник, какова его цель, что такое хиджаб, зачем его носят, и почему женщины в мире не отказываются от хиджаба, узнайте в нашей статье.

Всемирный день хиджаба Фото: Pexels

Всемирный день хиджаба: история праздника

Хиджаб – это один из главных атрибутов женской одежды в мусульманском мире.

День хиджаба – праздник относительно молодой. Он начал отмечаться с февраля 2013 года. Идея создания необычного праздника родилась у мусульманки по имени Назме Кхан. Ее семья переехала из Республики Бангладеш в Америку, где не отказалась от своих религиозных убеждений, при этом заставляя Назме носить национальную одежду.

Девушке в хиджабе приходилось терпеть насмешки и непонимание со стороны общества. Поэтому она решила рассказывать об истории, традициях и правильном ношении хиджаба. А затем Назме предложила создать праздник в честь хиджаба, чтобы побороть негативные стереотипы об исламе.

Хиджаб: фотографии Фото: Pexels

История ношения хиджаба уходит в Древний Иран. Согласно Корану, хиджаб – это покров, завеса и защита Всевышнего. Этим объясняется, зачем носят хиджаб. Такой платок в мусульманстве символизирует покорность и смирение, ведь женщине положено скрывать свое тело и не выставлять напоказ свою красоту – в этом случае чистота ее души позволит попасть в Рай.

В чем разница между паранджой и хиджабом

Различия в некоторых деталях мусульманской женской одежды могут показаться незначительными. В широком понимании хиджаб – это любая одежда, которая соответствует нормам шариата. Но в западных странах хиджабом стали называть мусульманский платок, который полностью закрывает волосы, уши и шею, но лицо при этом остается открытым.

А вот длинное покрывало, которое полностью прячет под собой и тело, и лицо – это паранджа. В ней имеется лишь прорезь для глаз, закрытая плотной сеткой.

Традиции праздника хиджаба

Обычно в день хиджаба 1 февраля активисты в торговых центрах или на улице раздавали платки и предлагали женщинам примерить на себя хиджаб. А в интернете в этот день размещают ролики и фото видов хиджаба, а также различных вариантов, как завязать хиджаб.

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